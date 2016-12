Mám strach o život, říká Pákistánec omylem zatčený za útok v Berlíně

Odcházel prý 19. prosince od přítele, a když se k němu začalo přibližovat policejní auto, zrychlil. Policisté ho dohonili, legitimovali a posadili do auta. Spoutali mu ruce a převáželi na různé policejní stanice. Cítil prý, jak po něm jeden policista šlapal a další „mu rukama silně tiskl krk“. Poručili mu se svléknout k fotografování a když odmítal, „začali ho fackovat“. Odebrali mu tři vzorky krve a ministr vnitra ho zakrátko označil za podezřelého z útoku. Identifikován byl jako Naveed B.



Čtyřiadvacetiletý Balúč se hlásí k separatistickému hnutí v rodném Balúčistánu, což je pákistánská provincie u hranice s Afghánistánem. On sám se nyní cítí ohrožen v Německu, ale v bezpečí není ani jeho rodina v Balúčistánu. Rozhodl se proto poskytnout rozhovor, aby věci objasnil.

Při policejním výslechu prý byl tlumočník, který ale nehovořil jeho rodnou balúčštinou, nýbrž persky a urdsky, takže dorozumění nebylo ideální. Když se ho policisté zeptali, zda ví, že právě někdo najel do lidí autem a že byl v jeho těsné blízkosti, odpověděl, že neumí řídit. „Neumím auto ani nastartovat. Řekl jsem jim, že se v mé zemi bojuje a že jsem proto utekl,“ popsal Balúč výslech.

V Balúčistánu byl pastevcem, modlil se pětkrát denně a do Německa přijel v únoru. Za dvoudenní vazby prý dostával k jídlu jenom „nechutné sušenky a studený čaj“. Propustili ho, protože nebyl zraněn, ačkoli v kabině kamionu byla krev a stopy po zápase. Policisté mu vysvětlili, že ho zatkli, protože běžel po ulici a měli důvod domnívat se, že je zločinec. „Řekl jsem jim, že rozumím,“ sdělil Balúč.

Odvezli ho do hotelu a řekli, že před každým odchodem musí policii informovat, protože jeho život může být ohrožen. Nesměl se vrátit do uprchlického střediska, kde žil do útoku.

Dále popsal, jak se pěšky dostal z Pákistánu do Řecka a odtud pak do Německa. Sám si destinaci nevybral, ale zvolil ji převaděč, kterému zaplatil jenom část požadované sumy a zbytek splácejí jeho příbuzní.



V Balúčistánu žije asi 13 milionů lidí, vláda je údajně zanedbává a mnoho Balúčů touží po nezávislosti. Balúč požádal v Německu o azyl a čeká na přidělení tlumočníka z balúčštiny, aby mohl svůj případ vysvětlit. V Pákistánu riskuji život, několik mých bratranců policisté zavraždili. Zatkli většinu lidí, s nimiž jsem pracoval, proto jsem utekl, řekl.

Tři dny po příjezdu do Mnichova netušil, kde je, ani teď o Německu mnoho neví. Chce si najít práci a naučit se německy. Podle něj je v ohrožení nejenom ze strany německých radikálů, ale také pákistánských uprchlíků. V Německu je identifikován jako Pákistánec, ne Balúč, takže podle mnoha uprchlíků jeho problém škodí všem Pákistáncům. To, že se od útoku nikde neobjevil, přiživuje v Německu i Pákistánu pověsti o tom, že byl do útoku přece jenom nějak zapojen. Policie mu na příští dva měsíce zajistila chráněné místo. Větší strach než o sebe má o rodinu v Pákistánu, kde má rodiče, čtyři bratry a pět sester. Balúč řekl, že od zatčení trpí nespavostí a má strach o rodinu.