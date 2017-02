Byl TGM levobočkem císaře? Masarykova pravnučka zakázala výzkum DNA

Je to neuctivé k Masarykovi i českému národu, vzkázala dokumentaristovi Davidu Vondráčkovi, který výzkum plánuje.



Dohady o Masarykově původu se objevily již na přelomu 19. ­a ­20. ­století v souvislosti s­ hilsneriádou. Masarykovi spoluobčané si neuměli vysvětlit, proč se­ ctihodný profesor vehementně zastává jakéhosi židovského šnorera, obviněného z rituální vraždy. Dospěli k logické odpovědi: protože je sám Žid, jelikož jeho otcem je ve skutečnosti někdejší zaměstnavatel jeho matky, židovský statkář Nathan Redlich.

Masárik - prostý slovenský nádeník

Tato antisemitská teorie, živená nacistickou propagandou a­ hojně rozšířená za protektorátu, je sice dnes jen okrajovou bizarností, pochyby o Masarykově původu však přetrvaly.

Opírají se zejména o fakt, že Masarykova matka Teresie Kropáčková (Kropaczek) byla o deset let starší než její manžel Josef Masárik, a navíc v době svatby byla již dva měsíce těhotná.

Kromě toho svým sociálním původem Masárika výrazně převyšovala. Pocházela z měšťanské německé rodiny v Hustopečích, zatímco ženich byl prostý slovenský nádeník z Kopčan, který neuměl ani psát.

František Josef I. a Tomáš Garrigue Masaryk.

Tomáš Masaryk intelektem výrazně převyšoval své mladší bratry a také jim zřejmě ani nebyl moc podobný. Navíc se v jeho raném životopise objevují různé obtížně vysvětlitelné zásahy shůry.

Tajemný zápis: Kropaczek erl.

Například z kovárny v Čejči jej vysvobozuje zemský školní inspektor, který se náhodou objeví na návsi. Nebo když student Masaryk vezme před maturitou pohrabáč na ředitele brněnského gymnázia, protože urazil jeho dívku, je sice ze školy vyloučen, ale dostuduje na ještě prestižnějším vídeňském akademickém gymnáziu. To může navštěvovat díky tomu, že jeho brněnský dobrodinec, policejní ředitel Le Monnier, jehož syna Masaryk soukromě vyučuje, je shodou okolností právě v této době povýšen do hlavního města.

Spekulace o Masarykově původu předloni oživila kniha Císařův prezident. Její autor, píšící pod pseudonymem David Glockner, razí hypotézu, že Masaryk byl levobočkem rakouského císaře Františka Josefa I. Opírá se při tom zejména o faksimile z kopiáře (deníku), do něhož si František Josef údajně na konci roku 1849 zapsal „Kropaczek erl.“, tedy Kropaczek erledigt (= Kropáčková vyřízeno).

Originál dokumentu však nikdo neviděl, a pokud existuje, pak zápis může mít i jiný smysl, než mu Glockner přisuzuje. Další Glocknerovy indicie jako například údaje o soukromé návštěvě císaře na jižní Moravě v době Tomášova zplození jsou ještě méně průkazné.

Jasno se do věci v loňském roce rozhodl vnést filmový a televizní dokumentarista David Vondráček (53) ve spolupráci s genetikem Danielem Vaňkem (51), který přednáší na dvou fakultách Univerzity Karlovy a působí také v Ústavu soudního lékařství Nemocnice Na Bulovce.

Podařilo se jim shromáždit biologický materiál Tomáše Masaryka a jeho syna Jana, z něhož je možné provést analýzu DNA. Jedná se o stopy zachycené na nikdy nepraném prezidentově obleku a předměty, kterých se dotýkal před smrtí Jan Masaryk, jako kartáček na zuby, kapesník nebo ohryzek jablka. Další biologické „artefakty“ získali od slovenských potomků bratrů Masarykova oficiálně uváděného otce.

David Vondráček také začal jednat o možnosti prozkoumat vlasy posledního císaře Karla I. O biologický vzorek byl požádán také jeden žijící arcivévoda. Potvrzení, či vyvrácení na první pohled bláznivé teorie, že bořitel Rakouska-Uherska byl ve skutečnosti levoboček Habsburků, se zdálo na dosah ruky.

E-mail z New Yorku

Slibný projekt však zastavil jeden e-mail z New Yorku. Na počátku prosince minulého roku poslala Masarykova pravnučka Charlotta Kotíková, která žije ve Spojených státech, Davidu Vondráčkovi mail, že zkoumání nepovoluje, protože je neuctivé k Masarykovi i českému národu. Na žádost Lidových novin o bližší vysvětlení svých pohnutek, zaslanou elektronickou poštou, paní Kotíková nereagovala.

Podle právní analýzy, kterou si nechal vypracovat David Vondráček, mají právo zakázat výzkum DNA všichni přímí potomci dotyčného. To by ovšem znamenalo, že například DNA Přemyslovců nebo Lucemburků nemůže zkoumat nikdo, protože jejich přímých potomků jsou tisíce a není myslitelné, že by je někdo mohl všechny dohledat.

„Chceme se společně s genetikem Danielem Vaňkem sejít s paní Charlottou Kotíkovou, až přijede z USA do Prahy,“ říká David Vondráček. „Navrhneme jí, že pokud bude s výzkumem souhlasit, tak jeho výsledky poskytneme jen jí a ona se rozhodne, zda mají být publikovány.“

Podrobnosti k celému pátrání přinese v únoru pořad Reportéři ČT.