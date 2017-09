Masarykova tajná láska Oldra. ‚A tam jsme ulehli na posteli...‘

Nová kniha redaktora Lidových novin Petra Zídka ukazuje prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka ve zcela novém světle. Sleduje jeho milostný vztah s moravskou spisovatelkou Oldrou Sedlmayerovou.

Zakladateli Československa bylo už skoro 80 a pěknou řádku let už byl vdovcem, když jej okouzlila čtyřicátnice Oldra Sedlmayerová, vdaná spisovatelka žijící se svým manželem a synem na malém městě nedaleko Brna.



Ač se spolu scházeli od konce jara 1928 až do roku 1933, podařilo se jim vztah utajit před veřejností i tehdejšími médii. O románku se dlouhá desetiletí téměř nemluvilo. Ucelenější obraz přináší až nyní kniha Utajená láska prezidenta Masaryka, na níž několik let pracoval redaktor Lidových novin Petr Zídek.

„Na počátku byla přirozená zvědavost,“ píše v úvodu ke své knize „Proč se Tomáš Masaryk ve vysokém věku zamiloval – a že šlo skutečně o lásku, není pochyb – zrovna do této nevýrazné moravské spisovatelky? A na konci zjištění, že Oldra Sedlmayerová byla mimořádná osobnost, v mnoha ohledech se vymykající svému prostředí, kterou nemůžeme odbýt poukazem na její mdlé literární výkony. Mimořádná osobnost a také postava z tragického životního

příběhu. Žena, kterou miloval zakladatel československého státu, se musela vyrovnávat s nepřízní osudu, zažila vzestupy i pády, těžce jí otřásla rodinná tragédie a nakonec dožila v osamění, bídě a zapomnění.“

Výběr následujících několika ukázek z knihy je jen obrysem poutavého a pečlivě doloženého příběhu, který prezidenta Masaryka, jednu z největších postav československých a českých dějin, ukazuje jako člověka z masa a kostí.

Lánské začátky

Podle diáře Masarykova osobního tajemníka Antonína Schenka přijela Oldra

Sedlmayerová do Lán v pondělí 16. července 1928 v půl páté odpoledne. V Lánech již od oběda pobývali manželé Benešovi a Škrachovi. V pět hodin se společnost vydala na koních – ženy v kočáře – na projížďku po Lánské oboře, jejich cílem byl tisíciletý dub a historický vstup do obory pod Brejlem, zvaný Myší díra. Večeře se podávala v osm hodin a kromě jmenovaných se jí účastnil ještě Jan Masaryk a prezidentova neteř Ludmila Lípová, která zastupovala Alici Masarykovou ve funkci „hlavy domácnosti“. Nepřítomnost prezidentovy puritánské dcery, která považovala za svou povinnost chránit čistotu Masarykova odkazu i před samotným Masarykem, uvolnila atmosféru a urychlila intimní sblížení hlavy státu a moravské spisovatelky. (... )

Není pochyb, že iniciativa vyšla od Masaryka. „Byli jsme jak mladí zajíci – já jsem se nerozmýšlel – hned!“ – „Ale bylo to pěkné, pamatuješ, to poprvé – tys byla taková rezervovaná – pěkně!“ Tak na to Masaryk vzpomínal o tři roky později a Oldra si jeho slova vzápětí zapsala do svého deníku. Prezident se projevil jako praktický muž: „Ten divan takový nešikovný.“ Nejpodrobnější vzpomínku na první milování najdeme v Masarykově dopise z 13. srpna 1931: „Vždyť to byla hned na začátku ta nebývalá slast, že jsem Tě hned a samozřejmě vzal a Ty mne – pamatuješ na naše prvé objetí v L.? Vidím ten nešikovný divan v té prvé světnici, kde jsem, podle svého listu Tobě, nemohl se dostat k Tvému čelu a ke Tvým sladkým rtům – zavedl jsem Tě do světnice vedle a tam jsme ulehli na posteli. Ale neměli jsme praxe, stalo se, že přišla paní Škrachová. (Snad od té chvíle mají podezření?).“

Tu noc byla velká bouřka a blesk v lánském parku zasáhl vzrostlou osiku. (...)

Po intimním sblížení si Tomáš a Oldra počínali přesně tak, jak bychom to od zamilovaných očekávali: chtěli se vidět co nejdříve znovu. Již na konci července obdržela Oldra z Karlových Varů od Masarykova osobního tajemníka Antonína Schenka lakonický dopis: „Milostivá paní, dovoluji si Vám oznámiti, že z příkazu pana prezidenta republiky objednal jsem pro Vás ode dne 2. srpna t. r. appartement (salonek a ložnice s koupelnou) v hotelu Esplanade v Praze, Vrchlického sady.“

Oldra Sedlmayerová v Litomyšli v roce 1932

Apartmán číslo 22 v hotelu Esplanade se stal místem, kde se v následujících letech odehrávaly nejsoukromější schůzky prezidenta s Oldrou. ...

