Policie je všude, říká Čech, který naštěstí lístky na koncert v Manchesteru prodal

Lidovky.cz: Byl jste v době útoku poblíž arény, kde v Manchesteru v pondělí večer došlo k výbuchu bomby během koncertu americké zpěvačky Ariany Grande?

Byl jsem doma, což je asi 11 minut od arény. Ránu jsem neslyšel. Ve dvě hodiny ráno mi volal kamarád, že to tam bouchlo a jestli u mě nemůže přespat, protože stopli vlaky, tramvaje, autobus. On se neměl jak dostat domů, tak přišel ke mně. Měl jsem na ten koncert dva lístky jako překvapení pro přítelkyni, nakonec jsem je ale prodal, protože přítelkyně odjela do Čech. Docela štěstí.

Lidovky.cz: Co vám tak ve chvíli, kdy jste se o útoku dozvěděl, prolétlo hlavou?

Zíral jsem. Volal jsem hned tomu klukovi, jestli je v pohodě. Říkal, že jen dcera měla nějaké drobné zranění. Člověk neví, co by se stalo, kdybychom tam seděli my, naštěstí to tak nebylo. Rodiče z Česka samozřejmě hned psali.

Lidovky.cz: K útoku mělo dojít mimo koncertní sál, patrně ve veřejně dostupném foyer. Lze se do tohoto místa dostat bez vstupenky či dokonce bezpečnostních prohlídek?

Co jsem četl v novinách, tak to skutečně bouchlo ve veřejnosti přístupné místnosti. Ale nikdy jsem v aréně nebyl, byla by to má premiéra, takže víc nevím.

Lidovky.cz: Jak o situace referují britská média?

Ukazují na to, že se jednalo o teroristický útok. Před chvíli (rozhovor vznikal v 9 hodin ráno středoevropského času – pozn. red.) se počet mrtvých zvýšil už na 22 osob. Lidi ale mají být v klidu a nemají se čeho bát.

Lidovky.cz: Jaká panuje ve městě atmosféra?

Do práce, kde momentálně jsem, jezdím na šestou, takže jsem moc lidí nepotkal. Panika možná v prvotních chvíli byla.

Lidovky.cz: Je z lidí v ulicích Manchesteru cítit strach?

Celé ráno se s lidmi nebavím o ničem jiném než o útoku, všichni to řeší, ale oni mají jinou mentalitu. Angličani mají všechno „na háku“. Teď jsou naštvaní, že to bouchlo mezi dětmi, vlezou do práce, budou dva tři dny nadávat, ale věřím, že po týdnu už to řešit nebudou řešit. Tady je nic nerozhodí.

Lidovky.cz: Jak to aktuálně v centru města vypadá?

Všude jsou policisté. V Manchesteru jich běžně moc nepotkáte, jen na rušných místech, takže když nyní potkáte najednou čtyři, překvapí to. Viděl jsem dva nebo tři vrtulníky. Centrum uzavřené není, jsou jen zastavené vlaky na mezinárodní nádraží Victoria Station poblíž arény. Ulice také nejsou tak plné, jak obvykle bývají. Hodně lidí dneska zůstalo doma.

Lidovky.cz: Měli jste vzhledem k četnostem podobných útoků v posledních měsících v Evropě obavy, že by se něco takového mohlo stát právě i v Manchesteru?

V Anglii s krizovými situacemi počítají, v práci na ně školí. Ne přesně na bombový útok, ale proškolí na to, když na vás někdo přijde se zbraní. Pochybuji, že můžou připravit na to, když si před vás stoupne někdo s vestou plnou výbušnin okolo těla.