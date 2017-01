Melanie Trumpová. Velká a svědomitá změna za pouhý rok

Drahé restaurace, hotelová lobby, drahé odpočinkové rezorty, nákupy na Fifth Avenue - místa, na kterých by řada lidí nejspíše očekávala ženu typu Melanie Trumpové. Ještě před nějakou dobou by málokdo věřil, že se bude na Capitol Hill třást v dešti, který se na slavnostní inauguraci předpovídá.

V průběhu často ohromujícího roku, a během kampaně po boku muže, který hodlá Ameriku udělat opět lepší, začala Melania svědomitě přepracovávat svůj obraz zbohatlé paničky na možnou první dámu.

Od velkých výstřihů ke střídmosti a eleganci

Stará Melania bývala celá přilnavě oděná do Hervé Légera, korzetových šatů Dolce & Gabbana a napěchovaných výstřihů. Pryč je třpyt i velmi krátké sukně a jakýkoliv náznak dekoltu. Během krátkých dvanácti měsíců, které zbytek světa sledoval s rostoucí hrůzou, třetí paní Trumpová obměnila svůj dosavadní vzhled jednotným stylem šatů, decentními kabáty a jehlovými podpatky.

Pokud hlasy po prezidentských volbách volají, že Trump není součástí Washingtonu ani elity, pak Melanina síla tkví v tom, že jako součást vypadá. Nazývejme to „Trumpovým okem“: iluze hloubky namalované na něčem neodmyslitelně mělkém.

Vázanky, polodlouhé sukně, kabáty vědomě přehozené přes ramena spíše než nošené (rukávy jsou pro lidi, co nemají řidiče). Objemné a vzdušné vlasy, celoroční opálení, permanentně nošené podpatky a řada dalšího. To je vysoké oblékání stabilních černých koní jako je Kate Middleton, Amal Clooney nebo Angelina Jolie. Jediné co chybí je humanitární pomoc.

Nenásilně udávat styl a vládnout tak davu

Cílem takového stylu oblékání je bohatý vzhled bez explicitního odkazování na to, kolik peněz do sebe dámy investovaly. Bílý oděv od hlavy až k patě, holé nohy v imním období a vysoké podpatky za každé situace. Je to méně o vystupování z davu, nicméně volba šatníku, který je neslučitelný s běžným životem, tomuto davu jemně vládne.

Dámy takového formátu se oblékají do outfitů spíše než do oblečení, obvykle celé do jedné barvy, aby docílily optimálního foto výsledku.

Vrhajíc se na Melanino předchozí ztělesnění trofeje manželky, ve kterém je každý fyzický aspekt důkazem i manželova úspěchu, je nutno říci, že nyní perfektně ztělesňuje reprezentativní vzhled, který přijaly ženy napříč společností.

Módní ikonou i přes nepřízeň návrhářů

Je to jednoduchý algoritmus založený na vzdušných vlasech, dobře padnoucím oblečení, které ale nevystavuje příliš a projekci ženskosti, která udržuje hranici mezi seriózností a svůdností. Ačkoliv je to neškodné a decentní, vypovídá to o hodinách v posilovně, na manikůře a dalších procedurách za cenu dokonalého vzhledu.

Pro jistý okruh lidí je Melania ztělesněním Pygmalionu, její cesta od modelky po nejvíce okouzlující ženu světa není o nic méně než My Fair Lady. „Melanie si zaslouží respekt jako každá první dáma před ní,“ vzkázala Diane von Furstenberg. Tommy Hilfiger řekl, že je to krásná žena, a návrhář by měl být pyšný, pokud by jí oblékal. Vřelý vztah má k Melanii i Dolce & Gabbana.

Několik amerických designerů a návrhářů se již však distancovalo od nové módní ikony. „Raději bych vynaložil energii na to, abych pomohl lidem, kterým Trump a jeho podporovatelé ublíží,“ Nechal se slyšet Mark Jacobs. Humberto Leon od Kenza na svůj facebook napsal, že „ by ji nikdo neměl oblékat. A pokud si koupí vaše šaty, řekněte lidem, že to nepodporujete.“ Ačkoliv některé značky bojují se svým svědomím, budoucí první dámu to tolik nebolí. Jako bývalá modelka má talent na to, aby na ní oblečení vypadalo dobře.

To, že má budoucí první dáma ráda oblečení a umí ho nosit, naplní sklady lépe než jakákoliv módní přehlídka či místo na lesklých stranách magazínu. Stejně jako funguje „Kate Middleton efekt“, u Melanie Trumpové tomu nebude jinak.