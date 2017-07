Svou zběsilou jízdu přenášela na sítě. Po nehodě mladá žena zemřela

„Dvě mladé kamarádky se vyjely projet vozem Volkswagen Beetle, cestou si ale moc starosti s dodržováním dopravních předpisů a věnováním se řízení nedělaly. Na záznamu se dokonce chlubí rychlostí kolem 180 kilometrů v hodině, průjezdem zákazem vjezdu nebo telefonováním za jízdy,“ popisuje kriminalistický server. To se jim nakonec stalo osudným.



Havárie se stala ve čtvrtek večer na silnici I/13 ve směru z Mostu na Bílinu. „Mladá řidička vyjela s vozem mimo komunikaci a narazila do protihlukové stěny. Při nehodě utrpěla zranění, se kterým byla transportována vrtulníkem do nemocnice, kde zemřela. Příčina a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování,“ řekla Bartošová.

VIDEO: Náraz a příjezd záchranky. Mobil dívky nahrával i po nehodě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Mohu potvrdit, že jsme na místě zasahovali, jak letecká záchranná služba, tak pozemní posádky. Velmi těžce zraněnou ženu jsme vrtulníkem transportovali do traumacentra nemocnice v Ústní nad Labem. Bohužel ta zranění byla natolik vážná, že jim žena podlehla,“ uvedl pro server iDNES.cz mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.



S dívkou ve voze cestovala další mladá žena, i ta byla zraněná a skončila v nemocnici. Podle vyjádření jejího otce na sociální síti Facebook ale zranění nejsou vážná a dívka v pondělí opustí nemocnici.

„Vyšetřování nehody potrvá několik měsíců,“ uvedla k nehodě v sobotu Bartošová. Policisté nechají mimo jiné zpracovat znalecké posudky. Při vyšetřování budou pracovat i s videem, které dívky živě vysílaly. Čtyřicetiminutové video zachycuje rychlou jízdu dívek i okamžik nehody, stejně tak pomoc lidí, kteří jeli kolem a následné záchranné práce.



Na Facebooku počínání dívek stále komentuje mnoho uživatelů. Kromě lítosti se přitom velká část příspěvků shoduje na tom, že se mladá žena měla soustředit na řízení a ne se věnovat sociálním sítím. Rodiny obou dívek žádají, aby lidé video nesdíleli a smazali.

Co by každá zvlášť neudělala, ve dvojici zkusí

O nebezpečném hazardování při řízení se pro server iDnes.cz rozpovídala i policejní psycholožka Ludmila Čírtková. Ta uvedla, že se příspěvky z podobných jízd začínají objevovat čím dál častěji, přičemž nejvíce jde o takzvaná selfie videa, kdy je řidič v autě sám a monitoruje svou cestu pomojí selfie tyče.



Při této nehodě ale přítomnost spolucestující nebyla ku prospěchu. „To, co by třeba každá zvlášť neudělala, ve dvojici díky efektům skupinové dynamiky udělají,“ myslí si Čírtková. Živé vysílání navíc způsobilo, že se dívky chovaly ještě odvážněji než při jiných situací, například pokud by se pouze natáčely.

Psycholožka navíc dodává, že podobné jednání je typické spíše pro muže. V poslední době se ale stává, že čím dál častěji hazardují také ženy.