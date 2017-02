Mediální obraz neodpovídal úspěchům, vysvětluje Mládek odvolání šéfa komunikace

„Prorok připravil Bokšteflovi mediální podporu pro Otázky Václava Moravce, pak to nechal být,“ řekl novinářům. Mládek odvolal Proroka v úterý z funkce poté, co vyvolal pobouření Bokšteflův výrok v debatě se čtenáři serveru Aktuálně.cz. Náměstek řekl, že pokud lidé chtějí stejně výhodné mobilní tarify jako v Polsku, mají jet do Polska. Mládek za to udělil Bokšteflovi důtku. Prorokovo odvolání zdůvodnil tím, že náměstkovi před vystoupením na serveru Aktuálně.cz „neposkytl dostatečnou mediální přípravu a podporu“.



O cenách mobilních dat se v posledních týdnech rozproudila na tuzemské politické scéně velká debata. A ministr Mládek je terčem kritiky.

Mládek jmenoval Bokštefla svým náměstkem teprve v pátek, předtím působil jako jeho poradce pro elektronické komunikace. Bokštefl se hned o víkendu účastnil Otázek Václava Moravce v České televizi.