Módní návrhářka Natali Ruden odpovídá na kritiku LN: Šaty Čvančarové malé nebyly

Ve svém článku Vosa na bonbonu Adam Junek vyjadřuje názory na šaty, které jsem navrhla a ve svém módním salonu realizovala pro paní Jitku Čvančarovou u příležitosti zahájení letošního Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Mimo jiné se autor domnívá, že „róba (...) byla pekelně malá“, a zpochybňuje vhodnost barvy a materiálu šatů.

K tomu uvádím, že róba zcela jistě malá nebyla. Jak už to v módních salonech chodí, byla ušita na míru klientky. A o tom, že přesně, nesvědčí jen má více než dvacetiletá kariéra, stovky realizovaných zakázek na míru, více než třicet přehlídek, ale v daném případě i konkrétní zkoušky a to, jak Jitka Čvančarová ve Varech ve skutečnosti vypadala. Větší výstřih – jeho velikost vyplývá ze vzájemné domluvy mezi klientkou a návrhářkou – a malé šaty jsou dvě zcela odlišné kategorie.

Barva lesního ovoce, ve skutečnosti jiného odstínu, než jak se jeví na fotografii u článku, je módní barvou letošního roku, a to i pro společenské šaty. Ty jsou zhotoveny z luxusní tkaniny kategorie „tissus unis“ pro společenské róby renomované francouzské společnosti Philea, zakoupené na letošním módním veletrhu Premi`ere Vision v Paříži. Mé šaty z podobného materiálu oblékla na zahájení festivalu před čtyřmi roky Andrea Verešová a dostalo se jim těch nejlepších hodnocení.



Diskusi nad mírou řekněme extravagance při podobných příležitostech považuji za prospěšnou. Osobně se domnívám, že festival je místem, kde filmová hvězda může předvést show, ostatně v zahraničí to není nic neobvyklého. Ale na to mohou být názory různé. Avšak za kvalitou své práce si absolutně stojím a mám ji o co opřít.