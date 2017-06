Mopslík čurající na ‚Nebojácnou dívku‘. Souboj soch u Wall Street ještě neskončil

Tvůrkyně „nebojácné holčičky“ Kristen Visbalová svoje dílo komentovala jako poukaz na genderovou nerovnost. I proto zvolila instalaci na letošní mezinárodní den žen. Drobná dívenka stojí s rukama v pase před býkem, jenž na ulici symbolizující dominanci bankéřů stojí od roku 1985, a zpříma mu hledí do tváře.

Arturo di Modica, který býka stojícího v parku Bowling Green poblíž Wall Street stvořil, ale s umístěním nebojácné dívky nesouhlasí, a proto si najal tým právníků. „Vzali si toho býka a udělali si z něj vlastní umělecké dílo, a to nemůžou,“ vysvětlil v dubnu jeden ze sochařových právních zástupců s tím, že umělci nevadí socha sama, ale její umístění.

Takový názor sdílí i newyorský umělec Alex Gardega, který se proto v úterý rozhodl reagovat po svém, k soše dívky přidal sochu mopslíka, který jí čůrá na nohu. „Nijak to nesouvisí s feminismem, je to výraz neúcty vůči autorovi býka,“ sdělil serveru New York Post, co si myslí o díle Visbalové. Dodal, že býk sám o sobě má určitý význam, který umělkyně svým dílem narušila.

Here's Alex Gardega, the man who fearlessly added a 'pissing dog' next to a statue of a fearless young girl.

What a great big hero. pic.twitter.com/5YLamHp5Tl — Tom Reagan's Hat (@andymannion777) 30. května 2017

Podle Gardegy je „Nebojácná holčička korporátním nesmyslem“, který se prezentuje jako nezávislé umění, ale přitom si jej skutečnosti objednal jeden z největších investorů na světě, State Street Global Advisors. „Byla vytvořena miliardovou finanční společností za účelem reklamy pro nový indexový fond,“ řekl Gardega také televizní stanici NBC News.

To však finančníci absolutně odmítají a trvají na důležitosti sochy. „Nebojácná dívka byla vytvořena, aby zůstala připomínkou, že mít více žen ve vedoucích pozicích pomáhá celkovému výkonu a posiluje ekonomiku jako takovou,“ stojí podle britského deníku The Guardian v prohlášení společnosti.

Jako každý bílý muž

Sám Gardega se ale na sociálních sítích stal terčem kritiky. „Je jako každý bílý muž, který nedokáže soupeřit s ženami a nerovnými podmínkami v Americe,“ uvedla podle Guardianu na umělcovu adresu bojovnice za práva žen Amy Siskindová. Twitterový účet organizace Woman’s March, který v lednu stál za svoláním demonstrací proti novému prezidentovi USA Donaldu Trumpovi, označil Gardegův čin za projev „mužské křehkosti“.

Kritiky se dočkala i umělecká kvalita čurajícího psa. „Rozhodl jsem se jej udělat v co nejhorší kvalitě, abych degradoval tu druhou sochu, podobně jako předtím ona degradovala býka,“ bránil se umělec.

Socha „skeptického psa“ nakonec po boku „nebojácné holčičky“ zůstala pouhé tři hodiny. Její tvůrce se totiž obával, že pokud ji do té doby neodstraní, mohl by ji někdo jiný odcizit nebo poničit.

Autor původního býka Di Modica doposud avizovanou žalobu na tvůrkyni „nebojácné holčičky“ nepodal, ačkoliv se to očekává. Jeho právníci totiž chtějí nejdřív projít dokumenty, na jejichž základě představitelé New Yorku povolili umístění dívky poblíž jeho díla.