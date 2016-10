Moskva chce zabránit vydání údajného hackera z Česka do USA. Je to štvanice, tvrdí

Rusko udělá všechno pro to, aby zabránilo vydání údajného ruského hackera z České republiky do Spojených států. Uvedla to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Zatčení Jevgenije Nikulina v Praze podle ní svědčí o tom, že americké úřady pořádají globální štvanici na ruské občany.



„Ministerstvo zahraničí i velvyslanectví v Praze aktivně pracují s českými úřady, aby nedopustily vydání ruského občana do USA. Příslušné kroky byly podniknuty diplomatickými kanály,“ řekla mluvčí podle agentury Interfax.

Ruský občan, jehož v Praze zadržela česká policie ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI), je podle televize ABC zodpovědný za masivní útok na profesní sociální síť Linkedin z roku 2012. Muž je nyní ve vazbě, jeho vydání do USA posoudí pražský městský soud. Pokud ho pravomocně povolí, rozhodne ministr spravedlnosti.

Mluvčí ruského velvyslanectví v Praze ve středu uvedl, že ambasáda byla oficiálně vyrozuměna o zadržení ruského občana v Česku a že podniká kroky na obranu svého občana.

„Ruská strana odmítá uskutečňovanou praxi exteritoriální jurisdikce, kterou Spojené státy vnucují celému světu. Trváme na tom, aby byl zadržený ruský občan předán Rusku,“ zdůraznil mluvčí.

V minulosti Moskva ostře protestovala proti zadržení a vydání svých občanů americké justici, ať šlo o obchodníka se zbraněmi Viktora Buta či o pilota Konstantina Jarošenka, který byl v USA odsouzen za pašování drog. But byl zadržen v roce 2008 v Thajsku, když padl do léčky zosnované americkými agenty. Ve Spojených státech si má podle rozsudku z roku 2012 odsedět 25 let.