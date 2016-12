Aktuálně je ale podle policie hlášena jediná nehoda. Na dálnici na Prahu havarovalo u Hodkovic nad Mohelkou osobní auto.



V Libereckém kraji je většinou jasno nebo skoro jasno, pouze na Českolipsku je obloha zatažená. Teploty se většinou pohybují od minus čtyř do minus jedenácti stupňů, v horách klesají k minus 19 stupňům. Pod bodem mrazu by teploty měly zůstat i přes den.

V Plzeňském kraji je velký mráz, tvoří se mlhy

Silnice v Plzeňském kraji jsou vymrzlé a suché. Řidiči by měli být opatrní, a to i na dálnici D5 na Prahu i Rozvadov. Mrazy jsou v letošní zimě zatím rekordní. V okresech Plzeň-sever a Rokycany, na části jihu Plzeňska a na okrajích Plzně se tvoří mlhy, všechny vozy silničářů tam vyjely do terénu. Řekl to dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička.

„Je takový mráz, že působení soli (posypové) je už na hraně a výrazně pomalejší. Jinovatka v tomto mrazu vylézá ze silnice ven, nikde přitom nic nemusí padat, ani sníh, ani mlha,“ uvedl. Ve stinných místech regionu, kde nebude svítit slunce, bude po celý den bílá vozovka, což může způsobovat problémy zejména řidičům, kteří na ni vjedou z „černé“ silnice, kde už sůl námrazu rozpustila.

Teploty se v kraji pohybují mezi minus pěti až minus deseti stupni Celsia, poslední tři dny je mráz stále větší.

Silničáři ani policisté zatím neřešili žádné kolize řidičů, kromě dvou menších nehod na dálnici D5. „Ani na ní nejsou hlášené problémy. Řidiči tam ale nemohou jezdit 160 kilometrů za hodinu,“ dodal Slapnička.

Ve Zlínském kraji dopravdu komplikuje mlha

V celém kraji je oblačno až jasno. Teplota se ráno pohybovala od minus osmi do minus tří stupňů Celsia, odpoledne podle předpovědi stoupne nejvýše na plus tři stupně. Podobné počasí by mělo být i v úterý, k večeru by však mohlo na Vsetínsku místy slabě sněžit.



Pondělní ráno místy komplikovala dopravu mlha. Silnice jsou většinou holé, suché a vymrzlé, jen na Vsetínsku vozovky od středních poloh pokrývá vrstva ujetého sněhu. Řidiči by proto měli jet opatrně, podle meteorologů mohou mlhy ráno a večer místy i namrzat.