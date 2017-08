Muslimští pěstouni se o křesťanskou holčičku starali dobře. Matka prý její útrapy přeháněla

LONDÝN/PRAHA Příběh pětiletého děvčátka, který vyvolal pozdvižení ve Velké Británii, má nečekané pokračování. Křesťanská matka, které úřady dítě odebraly a následně jej svěřily do péče muslimům, totiž podle zveřejněných spisů svá obvinění přehnala. Náhradní rodina se prý o dívenku starala dobře a není ani pravdou, že by byla umístěna do úplně odlišného prostředí. Její prarodiče se totiž hlásili k islámské víře.

„Je to pětiletá bělošská holčička. Narodila se tady, angličtina je její rodný jazyk, miluje fotbal, má britský pas a byla pokřtěna v kostele,“ sdělil jeden z přátel matky. „Už tak utrpěla trauma, když byla násilně oddělena od své rodiny. Potřebuje prostředí, ve kterém se bude cítit bezpečně a milovaná. Místo toho je uvězněna ve světě, kde je všechno cizí a neznámé. Pro tak malé dítě je to děsivé,“ dodal.

Kroky úředníků, kteří rozhodovali o osudu dívenky, nenahrávaly jen všem islamofobům, ale pobouřily i velkou část britské veřejnosti. Deník The Times přinesl svědectví matky, která mluvila o tom, jak holčička plakala, že její pěstouni nemluví anglicky a nutí ji učit se arabsky. Nemohla ani nosit svůj řetízek s křížkem nebo jíst oblíbené špagety carbonara, protože se připravují se slaninou, která je pro muslimy zakázaná.



Nyní se ale ukazuje, že si žena mnoho věcí vymyslela. Soudkyně Khatun Sapnarová totiž rozhodla, že mají být zvěřejněny dokumekty k celému případu. Ty ukazují, že matka děvčátka nemá „křesťanské dědictví“, jak tvrdila. Její rodiče se hlásili k islámské víře, i když nikdy nebyli praktikujícími muslimy.



Osmistránkový spis ale především odhalil, že je žena narkomanka a je závislá na alkoholu. Nadto byla v minulosti zatčena kvůli prostituci. To jsou hlavní důvody, kvůli kterým úřady v březnu dívenku svěřily do náhradní péče.



Kromě pobouřené veřejnosti se nad případem v minulých dnech pozastavovali i britští politici. Konzervativec Philip Hollobone k případu řekl: „Co kdyby se o muslimskou dívku staral křesťanský pár a nutil ji, aby popírala svou muslimskou výchovu a stala se křesťankou? Jak by se jim to líbilo?“ rozhořčil se. A zprávami se zabývala i dětská ombudsmanka Anne Longfieldová: „Jsem těmi zprávami znepokojena. Náboženské přesvědčení dítěte, rasové a kulturní prostředí dítěte by se mělo brát v úvahu při výběru vhodných pěstounů.“

Podle zjištění nezávislého soudního opatrovníka navíc současní pěstouni vůbec nebyli tak „kulturně nepřizpůsobivý“, jak matka tvrdila tisku. Uměli anglicky a o dívku se starali dobře.



K celému případu promluvil i vládní poradce pro výchovu sir Martin Narey. „V roce 2017 barva pleti nebo náboženství nehraje roli,“ řekl pro server The Telegraph. Podle něj nemůže být pěstounům zákázáno starat se o dítě jen proto, že mají jinou etnickou nebo náboženskou příslušnost.

A v podobném duchu se vyjádřila i Debbie Jonesová, ředitelka sociálního odboru Tower Hamlets, kam tento případ spadá. Její úřad původně celý případ odmítl komentovat, ona sama ale nyní sdělila, že v každé situaci je prioritou zájem dítětě. Vždy se tedy dbá na to, aby bylo úmístěno do bezpečného a milujícího prostředí.

Nyní se projednává, že bude dívenka svěřena do péče své babičky, která žije v zahraničí. Soud proti tomu údajně nic nenamítá.