Muž v plášti vešel v New Yorku do nemocnice a zahájil palbu: jeden mrtvý, řada zraněných

Newyorský Bronx. V místní nemocnici začal pálit z pušky šílený střelec. | foto: Reuters

NEW YORK Jednoho člověka zabil a několik dalších postřelil muž vyzbrojený puškou, který zahájil palbu v nemocnici v newyorském Bronxu. Stav zraněných úřady nespecifikovaly, podle listu The New York Times je mezi nimi několik lékařů.

Střelcem byl podle agentury AP bývalý zaměstnanec nemocnice, který po činu patrně spáchal sebevraždu. Jeho motiv zatím není znám.

Muž vešel podle policejních zdrojů médií do nemocnice Bronx Lebanon v lékařském plášti, pod nímž ukrýval pušku. Střílet začal okolo 14:50 místního času (20:50 SELČ) a zasáhl větší množství lidí. Agentura AP s odvoláním na policejní zdroj uvedla, že zranil šest osob. Policisté nemocnici se zhruba tisícovkou lůžek uzavřeli a doporučili lidem uvnitř, aby se zabarikádovali v místnostech. Když objevili střelce, byl podle médií sám uzavřen v jedné z místností. Za několik desítek minut zveřejnila policie zprávu, že je mrtev a nebezpečí již nehrozí. Podle policejních zdrojů televize CBS byl útočníkem lékař Henry Bello, který před časem v tomto zdravotnickém zařízení pracoval.