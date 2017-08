Muž ve finském Turku pobodal několik lidí, policie ho postřelila

TURKU Ve městě Turku na jihozápadě Finska pobodal útočník několik osob. Policisté jednu osobu na místě zadrželi, podle BBC policie útočníka postřelila do nohy. Dle svědků leží na místě jedna přikrytá oběť. Podle některých ohlasů na Twitteru byla mezi oběťmi žena s dítětem. CNN informovala, že místní policie vybízí obyvatele, aby vyklidili centrum města.

Podle svědků je na místě pět zraněných. Ze záběrů lze slyšet, že útočník křičel „Allahu akbar“

