Podle mluvčího hasičů Petra Příkaského jde o dlouhodobě rozestavěnou a nedokončenou stavbu. Zřítilo se deset betonových trámů. Byly zhruba půl metru silné a 20 centimetrů široké, odhadl.

„Jeden z nezletilých chlapců byl s těžkým poraněním dolní končetiny exportovaný vrtulníkem na ARO do brněnské Dětské nemocnice,“ sdělila pro iDnes.cz mluvčí jihomoravské záchranky Hedvika Kropáčková. „Druhého chlapce se už zachránit nepodařilo.“



Konsktrukce se zřítila kráce před 17. hodinou. Na místo dorazili také specialisté, kteří mají zajistit stabilizaci budovy. „Jedná se o objekt starých jatek, který byl dostavený pouze do prvního patra. To tvořily stropy z betonových překladů. Byla to budova, která nikdy nebyla dokončená a byla určená k demolici. Bohužel to bylo oblíbené místo, kam si děti chodily hrát,“ uvedl mluvčí jihomoravských profesionálních hasičů Jaroslav Mikoška podle iDnes.cz.

Jak se děti do budovy dostaly ukáže teprve vyšetřování.