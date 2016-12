Na obrazovky zamíří prvorepubliková detektivní série Četníci z Luhačovic

Jeho režiséry jsou Biser A. Arichtev, Peter Bebjak a Dan Wlodarczyk. Autorem projektu, a zároveň hlavním scenáristou, je Petr Bok.

Dvanáct příběhů představuje podle vyjádření autorů poválečnou dobu jako historickou etapu, kdy morálka a zločinnost byly ovlivněny ještě před pár měsíci probíhajícím válečným konfliktem, jako dobu, kdy válečný černý obchod zplodil vrstvu zbohatlých kšeftmanů i chudé, kteří neměli na jídlo. A jako moment, kdy se osádky četnických stanic, které nový stát převzal po monarchii, musely rychle oprostit od zlé pověsti „rakouského četníka“.

„Hledali jsme cestu, jak těžit z tematiky, která k tvorbě České televize nerozlučně patří, a zároveň představit život četnictva v těžké době po skončení první světové války, v porodních bolestech nové republiky,“ říká kreativní producent projektu Jan Maxa a dodává: „Autorský tým přišel s nenásilnou kombinací částečně odlehčeného stylu vyprávění a často drsných případů, které souvisejí s tehdejšími poměry. Oceňuji, že se mu podařilo udržet divácky atraktivní formu a zároveň odvyprávět mnohdy velmi závažné téma.“

Scenárista a autor projektu Petr Bok jej doplňuje: „Pro mne jsou Četníci z Luhačovic zajímavou exkurzí do doby, kdy zločiny byly na jednu stranu často surovější a bezohlednější než dnes, ale zároveň byli pachatelé v mnohém naivnější a přiznávali se často jen proto, že se obávali muk pekelných nebo Božího trestu.“

Do hlavních rolí četníků na zkoušku byli obsazeni Martin Donutil a Robert Hájek. „Museli jsme se toho s Robertem naučit strašně moc. Vojenské hodnosti, kdy a jak se salutuje nebo kdy se sundává čepice,“ vyjmenovává Martin Donutil.

Četníci z Luhačovic: Jiří Langmajer

„Mám rád historii a dobové filmy. Scenáristé podle mě napsali velmi pěkné příběhy na motivy tehdejších skutečných událostí. Vše v Četnících z Luhačovic je promyšlené do nejmenších detailů,“ říká představitel soudce Janoty Igor Bareš. V rolích velitelů četnické stanice se představí Robert Jašków, Jiří Langmajer a Karel Dobrý. „Je hypochondr, proto k sobě máme ohromně blízko. Vlastně to byla role, která mi byla šitá přímo na tělo. Diváci tak budou mít možnost vidět mne takového, jaký ve skutečnosti jsem,“ popisuje svou postavu Jiří Langmajer. „V tomto případě jsem si mohl zahrát jednu z mála pozitivních a ryze charakterních rolí. Byla to pro mě vítaná změna, kterou jsem si moc užíval a jsem za ni rád,“ uzavírá Karel Dobrý.



Výpravný dobový seriál, připravený v Televizním studiu Brno, se natáčel po dvě stovky natáčecích dnů, na 40 lokalitách, zahrálo si v něm 200 herců a přes 1 500 komparzistů, na něž bylo připraveno přes 1600 kostýmů.