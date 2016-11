Na programu budou i kusy novější, komponované právě pro tři orchestry: Kotíkovy Variace pro tři orchestry, Three Petals od amerického skladatele Philla Niblocka a beautiful to me. ah od mladého polského autora Jacka Sotomského. Program je nabitý, ale největším lákadlem jsou právě Gruppen, které Praha naposledy slyšela v roce 1999, též zásluhou Petra Kotíka. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto tři orchestry provádějí skladbu „často“ i ve světovém měřítku, je na co se těšit.



Ostravská banda

Neprávem ve stínu zůstává nedělní koncert (20. 11. 2016 v divadle Archa), na kterém vystoupí orchestr Ostravská banda se sólisty Hanou Kotkovou (housle) a Daanem Vandewallem(klavír), dirigovat budou Johannes Kalitzke a Petr Kotík. Nejstarším kusem v programu je Kammerkonzert pro klavír, housle a 13 dechových nástrojů Albana Berga z roku 1925. Pak Allegoria della notte palermského rodáka Salvatora Sciarrina z roku 1985, Trust z roku 2012 Američana Christiana Wolffa a nejnovější Nine + 1 Petra Kotíka z roku 2013. I druhý koncert bude výjimečnou šancí potkat díla a interprety, kteří jsou zřídka naživo dosažitelní.