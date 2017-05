Nahrávky schůzek Babiše s Přibilem vzbudily řadu otázek. LN přináší odpovědi

1. Je trestným činem odposlouchávat ministra financí?

Listina základních práv a svobod chrání občany před porušením tajemství písemností a záznamů. „Chráněni jsou všichni, nejen ministr financí,“ zdůrazňuje Jiří Jelínek, vedoucí katedry trestního práva Univerzity Karlovy v ­Praze.

Pořizovat takové záznamy je mimo policejní odposlechy možné pouze se souhlasem nahrávané osoby.

Pořízení nezákonných odposlechů lze kvalifikovat jako trestný čin. „Mohlo by se jednat o ­trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji nebo porušení tajemství dopravovaných zpráv,“ vysvětluje Jelínek.

Trestní zákoník pak pachateli takových trestných činů vyčísluje trest vězení až na tři léta.

2. Je manipulace s „živým“ policejním spisem a jeho šíření, o­němž se mluví na jedné nahrávce, trestným činem?

Policista, který vynese informace ze spisu, se dopouští trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. „Následně kdokoliv další, kdo má takový spis u sebe, se dopouští trestného neoznámení takové činnosti. Je jasné, že takové spisy nejsou přístupné komukoliv,“ vysvětluje Jelínek.

Ministr financí na úterní tiskové konferenci oznámil, že žádné „živé“ policejní spisy u sebe nikdy neměl. Opakovaně celou kauzu označuje za kampaň proti své osobě.

3. Bude se policie zabývat manipulací se spisem?

Gescí spadají úniky informací z policejních spisů pod Generální inspekci bezpečnostních sborů. „O nahrávkách samozřejmě prostřednictvím médií víme, ale nebudeme v tuto chvíli poskytovat komentáře ani žádné informace uvolňovat,“ sdělila mluvčí inspekce Radka Sandorová.

Odpovědné osoby by měly být podle ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) postaveny před soud. „Doufám, že konají státní zástupci a policie. Za prvé to musel někdo vynést a ten novinář (Marek Přibil – pozn. red.) to tam říká explicitně, že to byl někdo z­ Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu,“ řekl Chovanec novinářům.

4. Bude kvůli nahrávkám, na nichž je zachycen vicepremiér, svolána Bezpečnostní rada státu?

Podle Úřadu vlády se zatím žádné zasedání nechystá. „Nikým to doposud iniciováno nebylo,“ řekl včera tiskový mluvčí Martin Ayrer.

Místopředseda sněmovny Jan Bartošek (ČSSD) v ­rozhovoru pro Českou televizi však konstatoval, že o svolání bezpečnostní rady bude usilovat. „Kladu si otázku, zda náhodou není v ohrožení i­ bezpečnost České republiky,“ řekl Bartošek.

Předseda hnutí ANO považuje za skandální, že je právě jako místopředseda rady, která řeší bezpečnostní otázky, vůbec odposloucháván.

5. Padlo v souvislosti s odposlechy trestní oznámení?

Andrej Babiš podal trestní oznámení na neznámého pachatele. „Mohu potvrdit, že trestní oznámení bylo na státní zastupitelství doručeno včera. Zároveň jej v pátek obdržela Národní centrála proti organizovanému zločinu,“ potvrdila LN mluvčí Městského státního zastupitelství v ­Praze Štěpánka Zenklová.

6. Kdo odposlechy zveřejňuje?

Nahrávky vicepremiéra zveřejňuje na sociální síti Twitter skupina pod jménem Julius Šuman. Kdo za pseudonymem stojí, se neví.

Podle serveru iRozhlas.cz existuje i varianta, že ex-redaktor MF Dnes pořizoval nahrávky pro vlastní potřebu a ukládal je do počítače, ze kterého data při jeho prodeji nevymazal.

Podle další verze je pořizoval na objednávku bývalého policisty, který má kontakty napříč vlivnými osobami českého byznysu, jmenovitě například s ­Ivo Rittigem.

Během týdne byly zveřejněny tři nahrávky, poslední v pondělí. Na konci každé zvukové stopy její autor avizuje, že další budou následovat.