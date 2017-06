Napadání, ztráta sponzorů i výhružky smrtí provází ‚Trumpova‘ Caesara

Ve hře nepadne Trumpovo jméno, ale přitom nikoho nenechává na pochybách. Gregg Henry, který hraje Ceasara, je záměrně stylizován do podoby Donalda Trumpa, současného prezidenta spojených státu. Autoritářský vládce je nakonec zavražděn Brutem, svým nejbližším druhem. Toto připodobnění spolu s podobou Donalda Trumpa vyvolalo rozhořčení mezi Trumpovými podporovateli. Hra měla být záměrně provokativním kouskem.



U rozhořčení to neskončilo. Během pátečního uvedení vylezla na pódium pravicová aktivistka Laura Loomerová. Přerušila tím právě scénu, kdy konspirátoři Caesara/Donalda Trumpa zabíjejí. „Jste vrazi, tohle je násilí proti Donaldu Trumpovi. Je to politické násilí proti pravici,“ křičela. Incident zachytil na kameru Jack Posobiec, další známý pravicový aktivista. „Jste nacisti jako byl Goebbels. Máte na rukou krev Stevea Scalise,“ pokračovala. Scalise je člen sněmovny reprezentantů, který byl postřelen Jamesem Hodgkinsem, Trumpovým odpůrcem. Divadelní soubor hru po tomto incidentu ukončil.

BREAKING: Julius Ceasar Gets SHUTDOWN pic.twitter.com/ITgfMR0tHE — Jack Posobiec  (@JackPosobiec) 17. června 2017

Americká televize Fox News hru odsoudila a označila ji za velmi závadnou. V reakci na to se od divadelního souboru Shakespeare in the Park distancovali dva jeho největší finanční sponzoři - Bank of America a Delta Airlines.

Nenávist se ale obrátila i proti divadlům a společnostem, které mají s Shakespearem jen něco společného. Ve městě Lenox ve státu Massachusetts se letos koná celoroční Shakespearovský festival. Jeho pořadatelé již dostali více než čtyřicet nenávistných zpráv. „Přeji vám ten nejhorší možný život a doufám, že všichni onemocníte a chcípnete,“ píše se v jedné ze zpráv. Informaci o tom uvedl deník The Boston Globe. Skupina Shakespeare Dallas sídlící v Texasu již dostala zpráv více než osmdesát. Jsou v nich výhrůžky smrtí i znásilněním.

Hra měla poslední uvedení v této sezóně v neděli 18. června. Její ozvěna ale jen tak slyšet být nepřestane.