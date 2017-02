Narkobaron Guzmán si stěžuje na podmínky v americkém vězení

Joaquina Guzmána, šéfa obávaného drogového kartelu Sinaloa, přezdívaného Prcek,... | foto: Reuters

NEW YORK Za přísných bezpečnostních opatření předstoupil v pátek před soud v New Yorku mexický narkobaron Joaquín Guzmán. Jeho právníci kritizovali špatné podmínky ve vězení a zpochybnili proces jeho vydání z Mexika do USA. Obžaloba požaduje výměnu jeho obhájců kvůli možnému střetu zájmů. Při prvním slyšení 20. ledna Guzmán uvedl, že je nevinný.

Guzmán, přezdívaný kvůli své výšce 168 centimetrů El Chapo (Prcek), čelí v USA mimo jiné obviněním z vraždy, pašování drog, praní špinavých peněz a nelegálního držení zbraní. Jeho obhájci si nyní stěžovali, že musí trávit ve vězení 23 hodiny v izolaci. „Byla přijata výjimečná opatření a myslím, že všichni víme proč,“ reagoval na stížnost lakonicky soudce Brian Cogan. Šéf drogového kartelu Sinaloa Guzmán, který byl v Mexiku již v 90. letech odsouzen ke dvaceti rokům vězení za vraždu a obchod s drogami, totiž v minulosti z mexického vězení dvakrát uprchl. Mexiko vydalo narkobarona Guzmána přes jeho odpor Spojeným státům V lednu 2001 se Guzmánovi podařilo uniknout z věznice s maximální ostrahou v dodávce, která vozí prádlo. Na útěku byl 13 let, než byl v únoru 2014 dopaden. V červenci 2015 se mu podařilo utéci z káznice znovu, a to 1,5 kilometru dlouhým podzemním tunelem, který vedl z jeho cely do domu v polích. Dopaden byl loni v lednu ve svém rodném státě Sinaloa. Obhajoba v pátek před soudem zpochybnila také proces extradice z Mexika do USA, kam byl Guzmán vydán minulý měsíc. Obhájci prý nedostali příslušnou dokumentaci. Podle obžaloby by měli být obhájci Michael Schneider a Michelle Gelerntová vyměněni, protože u nich hrozí „střet zájmů“. V minulosti prý zastupovali jako obhájci několik osob, které mohou být nyní v Guzmánově případu povoláni jako svědci. V soudní síni byla v pátek přítomna i Guzmánova sedmadvacetiletá manželka Emma Coronelová, s nímž má šéf drogového kartelu dvě děti. Obhajoba si rovněž stěžovala, že Coronelová nesmí Guzmána ve vězení na Manhattanu navštěvovat. Guzmán v USA čelí celkem 17 různým obviněním. Podle prokuratury je zodpovědný za existenci rozsáhlé kriminální sítě, která mezi lety 1989 a 2014 přepravila a distribuovala 200 tun drog z Kolumbie do USA a Kanady v hodnotě asi 14 miliard dolarů (zhruba 350 miliard korun). Těmito penězi mexický narkobaron korumpoval úředníky a nakupoval za ně zbraně. Další slyšení s Guzmánem se má konat 5. května.