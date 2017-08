Kampuschová, kterou 8 let držel únosce ve sklepě, si plní sen. Bude prodávat vlastní šperky

VÍDEŇ Rakušanka Natascha Kampuschová, kterou více než osm let držel únosce Wolfgang Priklopil ve svém domě ve Strasshofu u Vídně, se rozhodla splnit si svůj dlouholetý sen. V září uvede na trh svou první kolekci šperků, informovala agentura DPA.

„Jsem hrdá, neboť jsem se tou myšlenkou (na výrobu vlastních šperků) zabývala velmi dlouho,“ řekla 29letá Kampuschová, jejíž příběh v roce 2006 plnil stránky světových deníků. Před jedenácti lety se jí podařilo uprchnout ze svého vězení ve sklepení, kde ji od roku 1998 držel duševně narušený Priklopil. Ještě týž den, co tehdy 18letá dívka uprchla, spáchal únosce sebevraždu skokem pod vlak.

Myšlenkou na výrobu vlastní kolekce šperků se Kampuschová zabývala sedm let, řekla agentuře DPA. Pokusila se dokonce vyučit šperkařkou, studium ale nedokončila. To jí prý ale nezabránilo splnit si sen o prodávání ozdob, které by sama navrhla. Odradit se nenechala ani kritikou některých lidí, podle nichž chce na svém tragickém osudu vydělávat. „Nechci být státu přítěží a žít z peněz daňových poplatníků,“ uvedla.

Kampuschová je v Rakousku často terčem slovních útoků, neboť se podle kritiků snaží svůj příběh zpeněžit. Napsala například autobiografickou knihu s názvem 3096, který odkazoval k počtu dnů jejího věznění. Stejný název nese i film, který měl premiéru v únoru 2013. Nabídku nafotit snímky do erotického časopisu Playboy či se účastnit reality show v pralese ale prý odmítla. „To byla opravdu urážka,“ řekla.

Ústředním motivem kolekce pěti šperků, které začne Kampuschová prodávat už v září, je květina, která podle ní symbolizuje její život. V sadě je mimo jiné řetízek na krk či náušnice. Jednotlivé kusy se budou prodávat za cenu od 70 do 90 eur (1800 až 2300 Kč) a bude je možné zakoupit online. Část výnosu z prodeje chce Kampuschová věnovat na charitu.