Navrhování oblečení střídám s výrobou šperků, říká designérka

Od studií se věnuje dámské módě kromě toho se také věnuje výrobě šperků, založila vlastní značku a stáž absolvovala v Itálii. „Bez podpory rodiny, bych si na založení vlastní značky a otevření obchodu, netroufla. Vyhovuje mi navrhování oblečení vždy po nějaké době prostřídat výrobou šperků, získám tak chvíli odstup a nezabřednu do stereotypu,“ říká česká návrhářka Barbora Michálková Fialová.

Lidovky.cz: Oblečení, které navrhujete je především ženské a elegantní, co nejraději nosíte vy?

Do města a do práce se ráda oblékám elegantně, preferuji šaty a sukně. Nejčastěji volím siluetu se zdůrazněným pasem. Naopak volný čas trávím především v přírodě, nenalíčená, v teniskách, legínách a sportovním tričku. Je to pro mě taková pracovní očista, něco jako pro manažera vypnutý telefon.

Lidovky.cz: Bylo těžké, jít si za svým, založit vlastní značku a otevřít obchod? Přeci jen konkurence je velká.

Po promoci jsem přemýšlela co dál. V té době nebyla na trhu práce žádná adekvátní pozice a jít na pracovní úřad mi připadalo trochu potupné, a tak jsem se rozhodla pracovat sama na sebe. Jistě, značka vznikala už během studií, ale o tom, jestli mě dokáže uživit, jsem neměla ani ponětí. Nejdřív jsem měla skromný showroom, ale ten už mi začal být po roce a půl malý, a tak došlo na vlastní obchod v Anglické ulici. Pravdou je, že bez podpory rodiny bych na tento krok nikdy neměla odvahu.

Barbora Michálková Fialová Pod značkou Barbora tvoří módní návrhářka Barbora Michálková Fialová. V letech 2003 - 2009 vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér módní tvorby. V roce 2007 absolvovala zahraniční stáž v Itálii na Politecnico di Milano, Design della Moda. Barbora od roku 2009 pravidelně realizuje malosériové kolekce s důrazem na ženskost a eleganci. Vždy dbá na kvalitu a především příjemnost použitých materiálů. Kromě malosériových kolekcí se věnuje také zakázkové tvorbě.

Lidovky.cz: Jak vypadá vaše typická zákaznice, máte to vypozorované?

Často se u nás oblékají například úspěšné manažerky a právničky. Nejvíce zákaznic máme mezi třicátnicemi a čtyřicátnicemi. Výjimkou nejsou ani oblečky pro batolata nebo šaty na diamantovou svatbu.

Lidovky.cz: Kromě navrhování oblečení, vyrábíte také šperky...Co vás baví více?

Vyhovuje mi navrhování oblečení vždy po nějaké době prostřídat výrobou šperků, získám tak chvíli odstup a nezabřednu do stereotypu.

Lidovky.cz: Co by podle vás měla mít každá žena v šatníku?

Určitě jednoduché šaty v délce ke kolenům a bílou košili. Ta se v kombinaci s tužkovou sukní skvěle hodí do práce, s džínami na volný čas, a pokud ji doplníte dlouhou bohatou taftovou sukní a výrazným náhrdelníkem, stane se skvělou plesovou alternativou.

Lidovky.cz: Absolvovala jste stáž v Miláně, což je taková módní Mekka, nelákalo vás se tam vrátit či tam dokonce zůstat?

Stáž byla výborná zkušenost, která je pro mě dodnes inspirující. Mám pro Itálii slabost a ráda se tam vracím, ale už jen na dovolenou. Moje místo je tady, sem patřím a nemám v plánu na tom cokoliv měnit.

Lidovky.cz: Co jste se v Itálii o módě naučila nejdůležitějšího?

Spolupráci. V Miláně jsme ve škole na každém projektu pracovali v týmu. Ze začátku to pro nás byl nezvyk. Každý v týmu měl trochu jinou vizi, ale museli jsme společně vybrat tu s nejlepším potenciálem a na té pak pracovat. Člověk se musel naučit nejen přijímat nápady ostatních, ale také druhé nadchnout pro ty vlastní. Navíc každý úkol zadávala konkrétní firma, škola se tak snažila co nejvíce simulovat realitu.

Lidovky.cz: Jaké materiály máte nejraději?

Mám ráda splývavé hedvábí, vlnu nebo kašmíry na kabáty, ale najdou se i umělé materiály, které s chutí používám. Látka pro mě musí být hlavně příjemná na dotek, nesmí být hrubá nebo kousat, musíte mít chuť se do ní zabalit.

Lidovky.cz: Navrhujete také oblečení přímo na míru zákaznicím?

Ano, myslím, že zakázka tvoří polovinu naší produkce. Navrhuji nejen věci pro každodenní nošení, ale také společenské šaty a v neposlední řadě svatební šaty. To je dokonce disciplína, která mě každým rokem více baví, tím spíš, že zakázek na svatební šaty stále přibývá.