Duel kandidátů na prezidenta připomínal box. Vyhrál Macron, komentuje tisk

Macron a Le Penová se utkali „s nebývalou brutalitou a s často chybějící úrovní, aniž by se podařilo dosáhnout dialogu, který by odpovídal tomu, co je v sázce“, píše Le Figaro. „Pěstní zápas z včerejšího večera lze stěží považovat za debatu,“ usoudil autor úvodníku na titulní straně.



„Debata byla brutální a násilná od začátku až do konce,“ píše Le Monde na své webové stránce. „Ještě nikdy debata mezi dvěma koly nebyla tak ostrá,“ míní Le Parisien a dodává, že divák zůstal neuspokojen, pokud jde o programy uchazečů.

„O projektech Emmanuela Macrona se dá říci hodně, ale ne takto. Pálit z těžkých děl náhodně a stále stejnou koulí,“ poznamenává Libération, podle kterého kandidátka krajní pravice kvalitou svých argumentů hraje druhou ligu, svou slabost se však snaží vynahradit agresivitou. „Bezpochyby to byla jedna z nejbrutálnějších a nejzmatenějších televizních konfrontací,“ míní o „výměně ran v ringu“ Midi Libre. „Drsný boj“, ve kterém „nechyběly boxerské rukavice“, viděl i komentátor listu Républicain Lorrain.

Emmanuel Macron a Marine Le Penová během televizní debaty.

Marine Le Penová hned v úvodu dvouhodinové debaty nazvala svého rivala Emmanuela Macrona „miláčkem systému a elit“, na což se jí dostalo odpovědi, že její „strategií je spousta lží“ a že „Francie si zaslouží něco lepšího“. Oba aktéři vedli spory o ekonomiku, terorismus, vzdělávání a Evropskou unii.

,Strategie lží’ neuspěla ani podle průzkumu

Francouzský centristický kandidát na prezidenta Emmanuel Macron byl podle průzkumu mezi diváky ve středeční televizní debatě přesvědčivější než jeho soupeřka, nacionalistka Marine Le Penová. Podle agentury Elabe pro televizi BFM byl Macron přesvědčivější podle 63 procent respondentů. Macrona označily za přesvědčivějšího mimo jiné dvě třetiny z těch dotázaných, kteří v prvním kole prezidentských voleb 23. dubna odevzdaly hlas krajně levicovému kandidátovi Jeanu-Luc Mélenchonovi. Z voličů konzervativce Françoise Fillona považovalo Macrona za přesvědčivějšího 58 procent oslovených, uvedla agentura Reuters.

Oba finalisté francouzských prezidentských voleb se v neděli utkají v rozhodujícím kole. V prvním kole voleb předminulou neděli dostal Macron 24 procent hlasů a Le Penová 21,3 procenta. Oba politici nyní usilují o stoupence poražených kandidátů, zejména o téměř 40 procent hlasů, které dostali dohromady Fillon a Mélenchon.

Větší naději na vítězství má v neděli Macron, kterého v průzkumech zatím podporuje kolem 60 procent dotázaných. Jistý výhrou si však být nemůže, zejména kvůli obavám z nízké volební účasti.