Nebýt Maďarska, Evropa už by byla mrtvá, kritizuje Orbán přístup EU k uprchlíkům

Předseda maďarské vlády stupňuje kampaň před nedělním referendem, v němž se mají Maďaři vyjádřit k povinným migračním kvótám, jejichž nejdůraznějším odpůrcem je právě Maďarsko. S kvótami ale nesouhlasí i některé další státy, včetně Česka, Slovenska a Polska.



Maďarsko už loni na podzim postavilo na svých hranicích se Srbskem a Chorvatskem ploty a bariéry s ostnatým drátem a schválilo přísné změny zákonů s cílem zastavit vlnu migrantů valících se přes jeho území hlavně z Blízkého východu do Evropské unie. Kvůli těmto opatřením a agresivní protimigrantské rétorice je Orbánův kabinet kritizován z Bruselu, ale i z několika dalších evropských metropolí.

Kritiku Orbán ovšem rozhodně odmítá. Maďarsko podle něj zavedením přísné ochrany svých hranic nepřišlo s žádným novým objevem. „Jednoduše jsme udělali to, co už udělali jiní v realističtějších částech světa od Spojených států po Izrael: ochránili jsme Maďarsko a tím i hranice Evropské unie,“ uvedl.

Co se týče referenda o migračních kvótách, které se uskuteční 2. října, v sázce bude podle Orbána budoucnost Maďarska a Evropy. Orbán znovu vyzval k co největší účasti, když poukázal na to, že Evropská komise od kvót neustoupila, i když se v EU zatím nerealizují.

K platnosti referenda je v Maďarsku nutné, aby platný hlas odevzdalo nejméně 50 procent registrovaných voličů. Média poukazují na to, že doposud při žádném referendu taková účast nebyla.