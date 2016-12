RECENZE: Neil Young proložil album muzikantskými fóry. Možná trochu zlomyslnými

Od roku 1969, kdy Neil Young nastoupil na sólovou dráhu, uplynul jen málokterý rok, aby nevydal aspoň jednu desku. Svůj zájem rozprostíral od akustického folku po tvrdý rock s kapelou Crazy Horse, s mnoha úkroky stranou, ať už k blues, rockabilly, country, nebo experimentální hudbě. V posledních letech ale aktivitu ještě zvýšil na standard dvou dlouhohrajících novinek ročně (k čemuž musíme připočíst jeho osobní aktivitu při opulentním zpřístupňování vlastního archivu). Přitom stylový rozstřel je možná ještě širší než kdy předtím.

V roce 2012 se Young po letech sešel se zmíněnými Crazy Horse a natočili nejprve album coververzí amerických lidovek a pak dvojalbum vlastního Youngova materiálu. V roce 2014 rozšířil Young svoji diskografii jednak o sólové akustické album A Letter Home, na němž smekl klobouk nejen před prastarými nahrávacími technikami, ale obsahově i před svými písničkářskými kolegy, jednak o experiment s orchestrálními aranžmá na albu Storytone.

Neutuchající pokusnictví

Letošní rok patří také k oněm „dvojalbovým“. V létě vyšlo dvojalbum Earth, živá nahrávka koncertů s kapelou Promise Of The Real, vedenou syny Youngova kolegy Willieho Nelsona, s níž natočil o rok dříve studiové album The Monsanto Years. Neil Young ovšem lehce kontroverzní album „vytunil“ tím, že do živých nahrávek vmíchal přírodní zvuky – od šumění deště po kdákání slepic.

A nyní tedy Peace Trail, novinka, vydaná v pátek, opět úplně jiná než kterékoli Youngovo album z posledních let. Písničkář tentokrát zvolil akusticko-elektrický mix a ke spolupráci přizval jen dva muzikanty: slavného bubeníka Jima Keltnera a neméně zkušeného baskytaristu Paula Bushnella. V podstatě se jedná o folkrockové album, byť i na něm najdeme to, co se táhne vlastně celou Youngovou tvorbou: neustálé hledání, pokusnictví, snahu o překvapování a možná i jistou formu zlomyslnosti, s níž nedovolí ani tomu největšímu fanouškovi „usnout“.

Na první dojem, jakoby zdálky, se může zdát, že Peace Trail je album jaksi nehybné, velmi klidné, jdoucí tomu nejkonzervativnějšímu posluchači po srsti. Ale stačí se zaposlouchat, a dojdeme k názoru, že se jedná naopak o jednu z nejzvláštnějších desek Neila Younga vůbec – a že je z čeho vybírat a s čím srovnávat.

Základ písní tvoří většinou zcela prostorově, syrově a až jaksi „nehotově“ sejmutý zvuk základního tria, tedy bicích, baskytary a akustické kytary. K tomu jsou ovšem většinou metodou playbackových dohrávek přidány další hlasy, zvuky, nástroje – všechno v podání samotného leadera, takže třeba v písních Peace Trail nebo My Pledge slyšíme na sobě navrstvený celý sbor Neilů Youngů, respektive duet Younga s Youngem. To sice není nic až tak šokantního, ale že bychom se s tím v současné hudbě setkávali na každém kroku, to tedy rozhodně ne.

Neil Young

Mezi zvuky, které k základní kostře v některých písních přibývají (třeba Can’t Stop Workin’, Texas Rangers či Terrorist Suicide Hang Gliders), jsou vpády foukací harmoniky. Ta je elektronickými efekty tak brutálně zkreslena a zdeformována a v kontextu s jinak akustickým prostředím té které nahrávky působí natolik výrazně, že je vlastně dominantním zvukem celého alba, přestože se neobjevuje zdaleka ve všech skladbách.



Kmotr práce s elektronikou Velmi oživujícím dojmem pak působí, když kromě akustické kytary, která občas „halabala“ stylem zahrání připomíná spíš demonahrávku, což je ale patrně záměr (celé album natočil Young s kolegy za pouhé čtyři dny a zřejmě spíš chtěli zachytit ducha okamžiku vzniku hudby než perfekcionalisticky vybrousit každý tón), zazní také elektrická kytara. Neboli ikonický Youngův nástroj a důvod, proč je vlastně dodnes tolik ctěn i rockovou generací svých potenciálních vnuků. Je to případ třeba hned úvodní skladby Peace Trail, která působí nejproaranžovaněji a jaksi „nejhotověji“.

Letití fanoušci Neila Younga budou možná za nebetyčnou drzost považovat použití vokodéru v závěrečné písni My New Robot – elektronický „deformátor“ hlasu použil na dvou albech v 80. letech. Tehdy naprosto propadla u kritiky i posluchačů, nicméně následující generace je pro sebe objevila a Younga právem považovala za jednoho z kmotrů práce s elektronikou.

Zkreslená elektrická kytara a jiné legrácky

Kuriozitou (anebo další youngovskou zlomyslností?) pak je, že zatímco třeba song Texas Rangers, stojící na zvláštním groovu, který bychomsi dovedli v jiném „ošacení“ představit třeba v repertoáru nějaké novovlnné kapely, je hrán akusticky, naopak vysloveně countryovou Glass Accident táhne typicky youngovsky zkreslená elektrická kytara. Ne, tenhle člověk to svým posluchačům neusnadňuje.

Jedna věc ovšem jsou aranžérské legrácky, jimiž je album Peace Trail doslova prošpikováno (a díky nimž rozhodně stojí za doporučení i poslech), a věc druhá pak samotné písničky. Pokud – když mluvíme o de facto akustickém Youngovi – chce někdo mezi oněmi deseti novými songy hledat nové Heart of Gold, bude rozhodně zklamán. Young v písničkách pokračuje ve svém aktivismu, to k němu patří naprosto neodmyslitelně, ale hudebně často dost neinvenčně. Zajímavé melodické nápady lze najít u titulní písně nebo u My Pledge, snad ještě v Indian Givers nebo Show Me, ale v ostatních písních se vlastně musíme spokojit s oněmi aranžérskými fóry, abychom se měli čeho chytit. Což je u vyzrálé autorské osobnosti kalibru Neila Younga přece jen trochu málo.