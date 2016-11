Nejedlého zachránily peníze z Lukoilu. O pokutu pro stát se postarala nizozemská dcera

Martin Nejedlý Martin Nejedlý (49) je znám jako obchodník, který spolupracuje s ruskými ropnými firmami, a také jako blízký spolupracovník Miloše Zemana. V politice se angažuje ve Straně práv občanů (SPO) , v současnosti je jejím místopředsedou. SPO vznikla z iniciativy sdružení Přátelé Miloše Zemana a několik let měla v názvu Zemanovo jméno (Strana práv občanů - zemanovci). Ve volbách do Sněmovny neúspěšná strana stála za návratem Zemana do politiky a byla jeho hlavním podporovatelem v jeho úspěšné prezidentské kampani. Po prezidentských volbách převzal pozici Zemanovy pravé ruky.





, v současnosti je jejím místopředsedou. SPO vznikla z iniciativy sdružení Přátelé Miloše Zemana a několik let měla v názvu Zemanovo jméno (Strana práv občanů - zemanovci). Ve volbách do Sněmovny neúspěšná strana stála za návratem Zemana do politiky a byla jeho hlavním podporovatelem v jeho úspěšné prezidentské kampani. Po prezidentských volbách převzal pozici Zemanovy pravé ruky. Nejedlý patřil ke sponzorům SPO, jejíž vznik inicioval bývalý komunistický funkcionář, kontroverzní lobbista a někdejší blízký Zemanův spolupracovník Miroslav Šlouf. Podle Zemana Nejedlý stranu podporoval ze soukromých prostředků. Zeman vždy důrazně popíral, že by byl jakkoli finančně podporován ruským ropným gigantem Lukoil, s nímž Nejedlý spolupracoval. Média mimo jiné poukazovala na to, že Lukoil získal státní zakázku a že pro Lukoil v minulosti lobboval Šlouf.





2007: Nejedlý se stal Jednatelem společnosti Lukoil Aviation Czech , s.r.o., a byl jím až června 2015, kdy společnost přešla do likvidace. Druhým jednatelem byl Dmitrij Romaněnko. Jako společník firmy se základním kapitálem 200 000 korun je zapsána LUKOIL Aviation B.V. se sídlem v Amsterodamu (60 procent) a v Praze sídlící ENE INVESTMENT a.s. (40 procent), jejímž předsedou představenstva byl podle obchodního rejstříku Martin Nejedlý.





Nejedlý se stal , s.r.o., a byl jím až června 2015, kdy společnost přešla do likvidace. Druhým jednatelem byl Dmitrij Romaněnko. Jako společník firmy se základním kapitálem 200 000 korun je zapsána LUKOIL Aviation B.V. se sídlem v Amsterodamu (60 procent) a v Praze sídlící ENE INVESTMENT a.s. (40 procent), jejímž předsedou představenstva byl podle obchodního rejstříku Martin Nejedlý. Nejedlý, narozený 7. července 1966 v Kunovicích, je bývalým ligovým volejbalistou, hrál v dresu Zbrojovky Brno a poté v Německu. Podle dostupných informací po ukončení sportovní kariéry začal podnikat, řadu let působil v Rusku, mimo jiné obchodoval s auty z Německa. V Rusku také začal spolupracovat s tamními olejáři, například pro Lukoil zprostředkovával dodávky technologií na výstavbu produktovodů.





2015: Kancelář prezidenta nechala Martinu Nejedlému jako poradci prezidenta Zemana zařídit diplomatický pas. Standardně na něj však mají nárok pouze zaměstnanci ministerstva zahraničí a vybraní ústavní činitelé.