Nejlepší adaptace Stephena Kinga, prohlásila americká porota o českém sci-fi

Krátký snímek Jsem brána se odehrává v karanténě vesmírné lodi, ve které je zavřený muž nakažený podivnou mimozemskou nemocí. Nemoc rychle postupuje a začne ovládat tělo i mysl muže. Aby se pokusil zachránit, odhodlá se k drastickému kroku.



Na filmu spolupracoval francouzský kameraman Nicolas Bordier i hollywoodský trikař Gene Warren III. Natáčelo se netradičně přímo z pohledu hlavní postavy, kterou ztvárnil letošní držitel Thálie - mim Radim Vizváry, ze kterého jsou ve filmu vidět pouze ruce.

Ještě před nedávnem ale tomu že film vůbec vznikne, věřil kromě režiséra jen málokdo. Podmínka autora předlohy Stephena Kinga, že film může být promítaný pouze na filmových festivalech a nesmí vydělat ani korunu, totiž značně ztížila režisérovi možnost sehnání prostředků a výroba filmu se tak protáhla na dlouhé roky.

„V životě jsem za nic nebojoval tak jako za vznik tohoto filmu. Věřil jsem celou dobu, že se film podaří dokončit a že má šanci uspět ve světě. Moc lidí, kteří by se mnou ten názor sdíleli, ale tehdy nebylo. O to více jsem vděčný štábu a sponzorům, že to nevzdali a pomáhali mi,“ vypráví režisér Kašpařík.

Situace se změnila, když byl snímek dokončený a vybraný na jeden z předních světových festivalů sci-fi a hororu A Night of Horror International Film Festival v Sydney, následovaly projekce na Festivalu krátkých filmů Praha, na francouzském festivalu MEME PAS PEUR, na britských festivalech SCI-FI-LONDON a Supernova a americká premiéra ve Phoenixu na International Horror and Sci-Fi Film Festival.

Stephen King na LSD



Ve filmu hraje zásadní roli vesmírná mlhovina a změněné stavy vědomí, které ve spolupráci s režisérem vytvořil londýnský experimentální umělec Morgan Beringer pomocí animací tisíců snímků organických hmot pod mikroskopem. Francouzský magazín sci-fi a hororu MAD MOVIES přirovnal tyto scény k psychedelickému vesmíru z filmu 2001: Vesmírná odysea.

„Diváci v Nashvillu přezdívali náš film ‚Stephen King na LSD‘. Na festivalu SCI-FI-LONDON se mě zase po promítání ptali, jaké drogy beru. Když jsem jim popravdě řekl, že nejsilnější, co jsem kdy zkoušel, bylo dvojité espresso, tak mi to nechtěli věřit,“ vypráví Kašpařík, který nyní připravuje svůj první celovečerní film, pro který už díky festivalovým cestám našel první investory. „Tentokrát jsem si ale dal pozor, abych ve smlouvě neměl, že nesmíme vydělat,“ směje se režisér, který ještě před plánovanou slavnostní českou projekcí míří na festivaly do Transylvánie a Španělska.

Robin Kašpařík (31) - režisér Film a jeho historie Robina Kašpaříka fascinují od dětství. V roce 2009 natočil krátký snímek Seance, který byl uveden na světových hororových festivalech včetně hollywoodského Screamfestu. Jako první Čech získal svolení zfilmovat povídku bestsellerového spisovatele Stephena Kinga. Krátký sci-fi horor Jsem brána natočil ve dvou verzích: jednu pro kina a druhou pro technologii fulldome, která umožňuje promítání do kupolí planetárií. Nyní pracuje na vývoji celovečerního filmu.