Šlo předejít útoku na vánočním trhu v Berlíně? Město zřídí vyšetřovací komisi

Vyšetřovací komisi k případu tuniského islamisty Amriho, který v prosinci zabil 12 lidí a další desítky zranil, už dříve zřídilo Severní Porýní-Vestfálsko, kde atentátník vedle Berlína nejčastěji pobýval. Německá metropole se k podobnému kroku odhodlala až v pondělí a její vyšetřovací komise by se měla ujmout práce po 3. červenci.



Komise se má zaměřit především na otázku, jak mohl Amri teroristický útok spáchat, když zemské úřady věděly o tom, že může představovat nebezpečí. Soustředit se bude také na práci zemského kriminálního úřadu.

V tomto konkrétním bodě jde o to, že vyšetřovatelé loni v listopadu Amriho označili za člověka, který prodává drogy ve velkém a živí se tím. Na základě této informace tehdy zřejmě mohl být zatčen, čímž by se možná předešlo útoku. V polovině ledna ale jiný policista vytvořil další dokument, v němž napsal, že Amri drogy možná prodával jen v malém rozsahu. Dokument přitom antedatoval, takže to vypadalo, jako by vznikl už v listopadu.

Vyšetřovací komisi má do července své poznatky předat zvláštní vyšetřovatel Bruno Jost, který byl tímto případem německou metropolí pověřen již dříve.

Na celoněmecké úrovni zatím parlamentní vyšetřovací komise nevznikla, i když ji požadují třeba opoziční Zelení. Zaznívají přitom i názory, že vládní koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociálních demokratů takovou komisi odmítá také z toho důvodu, že v září Německo čekají volby. Vyšetřování, jemuž by jistě byla věnována velká pozornost, by přitom mohlo najít pochybení i na straně zemských ministrů vnitra, kteří byli v uplynulých letech zodpovědni za bezpečnosti v Berlíně (CDU) a Severním Porýní-Vestfálsku (SPD).