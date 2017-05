Německá policie rozbila skupinu drogových překupníků a islámských radikálů

„Čtyři z nich lze přiřadit k násilí ochotnému islamistickému spektru,“ uvedla policie.



Ranních razií se zúčastnily i speciální policejní jednotky. Při šesti prohlídkách bytů a dalších prostor policie zabavila zbraně, drogy a elektronické přístroje, jako jsou mobily a počítače. Na tři údajné islamisty byl vydán zatýkací rozkaz a totéž hrozí i čtvrtému po předvedení před soudce.

V Berlíně ve středu začínají dny evangelické církve, kterých se ve čtvrtek zúčastní i bývalý americký prezident Barack Obama a do hlavního města by měly přitáhnout na 100.000 lidí. Další návštěvníci do Berlína míří díky prodlouženému víkendu. V sobotu navíc Berlín jako tradičně hostí finále německého fotbalového poháru. Berlínský zemský ministr vnitra Andreas Geisel řekl, že v berlínských ulicích bude v příštích dnech nasazeno na 6000 policistů.

Agentura DPA připomíná, že atentátník z berlínského předvánočního trhu Anis Amri byl rovněž policejně sledován kvůli blízkosti k radikální islamistické scéně a zároveň byl zapleten do organizovaného obchodu s drogami. Tím si vydělával peníze a sám drogy užíval.