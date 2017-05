‚Není důvěryhodný partner.‘ Merkelová zlomila hůl nad Trumpem, tvrdí americká média

Deník The Washington Post označil slova Merkelové, kterou považuje za faktickou vůdkyni Evropy, za prozatím vůbec nejtvrdší hodnocení Trumpovy historicky první návštěvy evropského kontinentu v roli prezidenta USA. List poznamenal, že ačkoli kancléřka ani jednou v kritickém proslovu nezmínila Trumpovo jméno, není pochyb o tom, že právě na amerického prezidenta její slova mířila.



„Doby, ve kterých jsme mohli plně spoléhat na ostatní, takříkajíc skončily,“ citoval The New York Times projev Merkelové s jejím dovětkem, že k tomuto názoru „dospěla v posledních dnech“. A právě v uplynulém týdnu se s Trumpem setkala v Bruselu na summitu NATO a poté v Itálii na vrcholné schůzce představitelů G7.

„Tvrdý komentář Merkelové je možným zemětřesením v transatlantických vztazích. S klesající ochotou USA zasahovat v zámoří se Německo v partnerství s Francií stává dominantní silou,“ napsal The New York Times. Ten zároveň dodal, že nový francouzský prezident Emmanuel Macron již jasně ukázal, že chce s Německem spolupracovat.

The New York Times si rovněž povšimnul, že Merkelová si stále více zvyká na fakt, že Británie opouští Evropskou unii, což je také jeden z důvodů, proč kancléřka vyzvala, aby Evropa vzala osud do svých rukou.

„Zdá se to být konec éry, kdy Spojené státy udávaly krok a Evropa kráčela v jejich stopách,“ prohlásil někdejší americký vyslanec při NATO Ivo Daalder. „Dnes Spojené státy míří v klíčových záležitostech směrem, který se zdá zcela opačný s tím, kam směřuje Evropa. Prohlášení Merkelové je uznáním této nové skutečnosti,“ dodal.

Řada komentářů na sociálních sítích ale podle DPA upozorňuje na to, že kancléřka nezvykle otevřeně hovořila na předvolebním shromáždění v pivním stanu, takže jakékoli vyvozování nové podoby transatlantických vztahů z jejích slov by bylo jen nepřiměřeným nafukováním kampaňové rétoriky.