Nesnášela muže. ‚Zrůda‘ Aileen Wuornosová jich během roku 7 zastřelila

Sérioví vrazi Server Lidovky.cz vám od ledna bude každé pondělí přinášet nový seriál - příběhy největších sériových vrahů světa. Sériovým vrahem je člověk, který zabije několik lidí v delším časovém období. Vrah, který zabije velké množství lidí najednou - například Nor Anders Behring Breivik, se nazývá masovým vrahem.



Podle kriminalistických studií je mezi sériovými vrahy jen 15 procent žen. Při vražedném konání jsou ale opatrnější, počínají si nenápadněji a proto jejich „zabijácká kariéra“ trvá průměrně mezi 8 až 11 lety, zatímco u mužů jen dva roky. Případ Aileen Wuornosové je ale výjimečný - sedm obětí zemřelo během necelého roku.

Její dětství v Michiganu nebylo šťastné. Otce násilníka nikdy nepoznala. V roce 1968, v jejích 13 letech, se oběsil ve vězení. Aileenině matce bylo při porodu 17 let, když dívce byly čtyři roky, tak ji opustila. Starší bratr Keith byl jen o rok starší. Oba pak adoptovali matčini rodiče.



Jenže dědeček byl těžký alkoholik s násilnickou povahou, děti často bil. Aileen podle blízkých dostávala záchvaty vzteku, „vybuchovala“ bez jakéhokoliv důvodu. Po jejím boku byl neustále bratr Keith. I když se spolu často hádali, nedali před ostatními na sebe dopustit. Vztah ale nebyl normální sourozenecký.

Od Aileeniných deseti let spolu začali sexuálně experimentovat, později spolu souložili. „Tehdy jsme to o nich věděli, ale nevěděli jsme, že to je špatné,“ popsal pro televizi A&E Mark Fearn, Keithův kamarád z dětství.



Sex za cigarety

Aileen nebyla mezi vrstevníky oblíbená. To se změnilo v jejích 12 letech, když našla cestu, jak si najít přátele. Spala s kluky za drobné dárky jako byly cigarety či menší finanční obnos. Za to si nakupovala alkohol, drogy a další kamarády.



Ve škole si vedla bídně, s Keithem utíkali z domova, aby se vyhnuli dědečkovu hněvu. Ve 14 letech otěhotněla. „Potom, co jsem měla v dětství sex s tolika kluky, se nedivím, že jsem nakonec skončila znásilněná,“ napsala Wuornosová později. Podle jejího tvrzení byl otcem starý muž ze sousedství, který jí znásilnil. V roce 1971 se narodil syn, kterého prarodiče okamžitě předali k adopci.

Ailleen utekla z domu, úřady ji pak poslaly na několik měsíců do „pasťáku“. Krátce poté, co se z něj vrátila, zemřela babička. Dědeček měl už chování nevypočitatelného puberťáka dost a vyhodil ji z domu, přestože jí bylo jen 15 let. Neměla kam jít. Jediné, co uměla, bylo prodávat své tělo.

Žila na cestě a živila se prostitucí. „Prostě jsem jen cestovala, toulala se odnikud nikam.“ Její život se změnil v nepřetržitý proud stopování, sexu, párty, pití a drog. Pár týdnů žila s jinou ztracenou existencí, pak se zas vydala na cestu.



Manželství s o 50 let starším mužem

Dívka oděná v kraťasech a tričku vyhledávající zákazníky u dálnice se dostala často do sporu se zákonem. Ať už šlo o prostituci, drobné krádeže nebo potyčky po jejích výbuších vzteku.



V roce 1976, ve 20 letech, se usadila v Daytoně na Floridě. „Spala jsem tam s mnoha ženatými muži, nešlo ale jen o sex za peníze. Také jsem je okrádala.“ Během pobytu na Floridě se dozvěděla, že i její „druhý otec“ - dědeček, se oběsil. O pár týdnů později se vdala, když si vzala 71letého důchodce Lewise Fella.



Představoval pro ni šanci na normální život. Konečně měla domov a někoho, kdo se o ni staral. A také za ni utrácel peníze, Fell byl totiž prezidentem jachtařského klubu. Jenže už po pouhých devíti týdnech podal žádost o rozvod. Když odmítl dát Aileen peníze, udeřila ho totiž jeho holí. To nebyla ale jediná špatná zpráva, která přišla. Bratr Keith v 21 letech zemřel na rakovinu hrtanu.

Smutek z rozvodu utopila v alkoholu a vrátila se ke šlapání a toulání. V roce 1978, ve 22 letech, se pak rozhodla život ukončit. Koupila si pistoli a střelila se do břicha. Lékařům se jí ale podařilo zachránit. Nic se tím pro ni nezměnilo. V květnu 1981 opilá se zbraní v ruce a pouze v bikinách, vyloupila obchůdek s potravinami. Ukradla 35 dolarů a dvě krabičky cigaret.

Policie ji téměř okamžitě dopadla, od soudu odešla s tříletým trestem vězení. Pobyt za mřížemi strávila s biblí v ruce, stěžovala si neustále na to, že ji sexuálně napadají lesbické vězeňkyně. Jakmile ale opustila celu, vrátila se k alkoholu a prodávání se. Všechny její vztahy končily velmi rychle, muži s ní nedokázali vydržet. „Lesbou jsem se stala, když mi bylo asi 28 let. Na čas mě to dostalo z problémů.“

Wuornosová si našla o 13 let starší přítelkyni Tyrii Mooreovou. U ní našla bezpečný „přístav“, po kterém toužila. Ten domov ale nebyl jeden. Toulaly se a přebývaly, kde se dalo. Wuornosové se do práce nechtělo. Vždyť se mohla živit jednodušeji a vydělat si každý den několik stovek dolarů. „Nedokázala jsem ji přesvědčit, aby s prostitucí přestala,“ řekla Mooreová.



Peníze začaly chybět...

Vztah na rozdíl od předchozích vydržel roky. Na Wuornosové se ovšem začal projevovat životní styl. V roce 1989, ve 33 letech, vypadala na 50. Zákazníků a peněz kvůli tomu ubývalo. Mooreová si vydělávala jen jako uklízečka v motelu. Přísun peněz se omezil, což začalo ohrožovat i jejich vztah. Odchod milované partnerky nechtěla Wuornosová připustit. Za žádnou cenu.



30. listopadu 1989 ji nabral do auta 51letý majitel obchodu s elektronikou Richard Mallory. Nabídla se mu, on přijal. V lese nedaleko jedné floridské dálnice spolu v autě popíjeli a bavili se. Když se setmělo, vytáhla Wuornosová pistoli a čtyřikrát ho střelila. Později tvrdila, že muže usvědčeného v minulosti ze znásilnění zabila v sebeobraně.

Malloryho auto vyčistila, vyházela věci a ukryla ho. Policisté automobil našli o dva dny později, tělo dva týdny poté. Neměli však žádnou stopu. Wuornosová s přítelkyní se přestěhovaly a půl roku se nic nedělo. Během pěti dnů mezi 31. květnem a 4. červnem 1990 ale zastřelila a oloupila tři muže. Buď je přilákala na sex, nebo předstírala, že je žena v nesnázích.



Ve 33 letech vypadala na mnohem víc.

Muži pro ni v tu dobu představovali jen zdroj peněz, nic víc. Nesnášela je. Až dosud pro ni byli užiteční, když jí platili. Teď už se rozhodla sexem s nimi nezdržovat. Když přišla domů, chlubila se penězi a říkala Mooreové, že mají zase na nájem a párty.

Policisté si zpočátku ani nemysleli, že mají sériového vraha. 4. července se Wuornosová s Mooreovou vybouraly. Přehnaly to s rychlostí a auto vylétlo ze silnice. Nic se jim nestalo. Když přijeli záchranáři, donutila Wuornosová svou partnerku z místa utéct. Policie pak zjistila, že vůz patří jistému Peteru Siemsovi, který zmizel před čtyřmi týdny. Ženy se však detektivům nepodařilo identifikovat. 65letého Siemse zastřelila Wuornosová, jeho tělo se nikdy nenašlo.

Pomohly nákresy žen

Během dalších pěti měsíců zastřelila a oloupila Wuornosová další tři muže. I když se oběti našly v pěti různých okrscích Floridy, policie si konečně dokázala vraždy spojit dohromady. Všichni muži byli zabiti pistolí malé ráže .22 (5,6 mm).

Zoufalí policisté se rozhodli zveřejnit v celostátním tisku nákresy dvou žen, které utekly v létě od nehody. „Začali nám pak volat lidé z oblasti Daytony, že je viděli,“ popsal seržant Robert Kelley. Mooreové v tu dobu konečně došlo, v čem její přítelkyně „jede“. S vraždami neměla nic společného a proto od ní utekla.

V prosinci 1990 našli detektivové v bazaru věci ukradené jedné z obětí. Na účtence objevili technici otisk prstu, který se shodoval se záznamem v policejní databázi. Aileen Wuornosová se stala hlavní podezřelou v sérii vražd. 7. ledna 1991 ji našli, rozhodli se ženu ale sledovat. O dva dny později ji zatkli v jednom z floridských barů.



16. ledna se Wuornosová rozhodla přiznat. Hlavním důvodem byl strach o přítelkyni, bála se, že by část viny mohla padnout na Mooreovou. Tři hodiny vypovídala. Tři hodiny mluvila, smála se, plakala. Spontánně vyprávěla svůj příběh. Přiznala, že zabila sedm mužů. Ve všech případech šlo podle ní o sebeobranu, když se chovali násilnicky. „Nedovolila jsem jim, aby ze mě vymlátili duši nebo mě zabili.“

Její případ se stal celostátní senzací. Když už vraždí ženy (vrahů-mužů je 90 procent), zabíjejí členy rodiny či blízké osoby. Ne náhodné cizince. „Otřáslo to se mnou. Ale věděla jsem, jak moc Aileen nenávidí muže. Oni využívali ji, ona využívala je,“ řekla A&E Lori Grodyová, adoptivní sestra.

„Nemá smysl mě držet naživu. Zabila bych znovu“

U soudu proti ní svědčila i její milovaná Tyria Mooreová. I v soudní síni měla 36letá Wuornosová výbuchy vzteky. Nakonec jí prokázali 6 ze 7 vražd a 31. ledna 1992 odsoudili k nejtěžšímu trestu.

V cele smrti prý pak našla Boha. Odmítala se odvolávat, chtěla za zločiny zaplatit. „Nemá smysl mě držet naživu. Zabila bych znovu. Nenávist je mnou prorostlá,“ řekla při jednom z řízení. Ve vězení malovala a čekala, až se vyčerpají všechny automatické opravné prostředky, který justiční systém v USA v případě trestu smrti poskytuje.

V červnu 2001 jednačtyřicetiletá Wuornosová prosila soud, ať přistoupí k popravě. „Zastavte plýtvání peněz daňových poplatníků. Je to neuvěřitelné.“ Soudu poprvé řekla, že nešlo o žádnou sebeobranu. „Jen jsem nechtěla svědky,“ přiznala a rozplakala se.

Odmítla poslední jídlo

9. října 2002 odmítla nabídku posledního jídla do výše 20 dolarů (jak odsouzeným přiznávaly zákony ve státě Florida) a poprosila jen o šálek kávy. V 9.47 ráno zemřela v 46 letech po smrtící injekci. Její poslední slova byla: „Já se vrátím“.

Čtrnáct měsíců po její smrti měl premiéru film Zrůda (Monster), ve kterém Wuornosovou ztvárnila hollywoodská hvězda Charlize Theronová. Snímek zaznamenal úspěch u publika i kritiků, Theronová získala za svůj výkon Oscara a Zlatý glóbus.