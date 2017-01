Sovětský svaz neměl sériové vrahy. ‚Rostovský řezník‘ ale zabil 56 žen a dětí

Sérioví vrazi Server Lidovky.cz vám od ledna bude každé pondělí přinášet nový seriál - příběhy největších sériových vrahů světa. Sériových vrahem je člověk, který zabije několik lidí v delším časovém období. Vrah, který zabije velké množství lidí najednou - například Nor Anders Behring Breivik, se nazývá masovým vrahem.



Jako malý kluk tu historku podle svých slov od matky Anny slýchával často. „Než jsi se Andreji narodil, měl jsi bratra Stěpana. Ve čtyřech letech ho ale kvůli hladomoru unesli a snědli.“ Nikdo nedokázal ověřit, že se něco podobného opravdu stalo a zda ve 30. letech minulého století nějaký Stěpan Čikatilo vůbec existoval.



Andrej Čikatilo ale sám velmi dobře poznal, co je to hlad. Jeho rodiče žili domku o jedné místnosti v ukrajinské vesnici Jablučne. Za práci na poli nebrali žádný plat, směli za domem mít malé políčko. Jenže to na uživení nestačilo, rodina musela jíst i trávu a listí. Když mu bylo pět let, vtrhlo Hitlerovo Německo do SSSR a otec Roman musel narukovat.

Malý Andrej podle pozdějšího vyprávění viděl na vlastní oči válečná zvěrstva. Možná i to přispělo k tomu, že se ještě v šesti letech pomočoval, za což ho matka fyzicky trestala. V roce 1943 se narodila sestra Taťjána. Otec byl tou dobu už ale dva roky v zajetí, dítě tak nemohlo být jeho. Není vyloučeno, že Čikatilovou znásilnil německý voják, možná i před zraky malého Andreje...

Zanícený mladý komunista

Ve škole Čikatila kvůli jeho chatrné fyzičce a plachému chování šikanovali. Učitelé ho ale měli rádi a považovali za příkladného studenta, který se rád učí. Už ve 14 letech šéfoval školnímu časopisu, hltal knihy o komunismu a organizoval pouliční manifestace. V roce 1954 podal přihlášku na Moskevskou státní univerzitu. I když si nevedl špatně, nebyl přijat. Místo toho o rok později začal chodit v Kursku na odborné učiliště, měl se stát spojovacím technikem.

V Kursku si našel první lásku, vztah se ale rozpadl i kvůli chronické Čikatilově impotenci. Po vyučení pracoval rok v Nižnim Tagilu, pak musel na vojnu. Sloužil jako pohraničník ve střední Asii, později kvůli svému vzdělání v telekomunikačním oddělení KGB v Berlíně. V roce 1960, než odešel do civilu, vstoupil do strany.

Když odložil uniformu, vrátil se do rodné vesnice. Problémy s impotencí pokračovaly, brzy se to o něm rozkřiklo. „Děvčata si za mými záda šeptala, že jsem impotent. Byl jsem tak zahanben, že jsem se chtěl oběsit. Věděl jsem, že nikdo nebude chtít impotenta. Proto jsem musel zase odtamtud utéct,“ popsal Čikatilo v roce 1993.



V roce 1961 našel práci v tehdy šestisettisícovém městě Rostov na Donu. Tehdy ještě nikdo netušil, že se nepřistěhoval jen telekomunikační technik, ale i netvor, který dostane přezdívku „Rostovský řezník“ a který proslaví jméno jejich města ve světových médiích.

O dva roky později se oženil a dokonce se mu i přes neustálé problémy s erekcí narodily dvě děti. Andrej nepřestával snít o lepším vzdělání a vystudoval korespondenční kurz sovětské literatury Rostovské univerzity. V roce 1971 tak nastoupil jako učitel ruštiny a literatury v nedalekém Novošachtinsku.



Bestie ve škole

Čikatilo a děti? Tohle spojení se ukázalo jako strašná kombinace. V roce 1973 se dopustil prvního známého napadení, když chytil 15letou studentku za prsa a genitálie. O měsíc později se situace opakovala s jinou studentkou, kterou uzavřel ve třídě. Tyto činy mu prošly. Až o rok později po řadě stížností mu ředitel školy řekl, že musí dobrovolně odejít, nebo bude vyhozen.

V jiných školách v oblasti ale Čikatilo dál učil. Jeho školní kariéra skončila až po osmi letech, přestože se na všech školách dopouštěl sexuálního násilí na studentech obou pohlaví. V roce 1981 tak Čikatilo nastoupil jako podnikový nákupčí technického materiálu. Cestoval po celém Sovětském svazu a podepisoval smlouvy. A mohl se po nádražích seznamovat s mnoha mladými lidmi...

Za vraždu Jeleny Zakotnové byl popraven nevinný člověk.

V tu dobu už Čikatilo věděl, jaké to je zabít člověka. 22. prosince 1978 v rostovském městě Šachty uškrtil a ubodal devítiletou Jelenu Zakotnovou. Její tělo pak hodil do blízké říčky Gruševky, kde bylo o dva dny později nalezeno. Přestože mnoho stop a svědectví ukazovalo na Čikatila, byl zatčen a z vraždy obviněn pětadvacetiletý Aleksandr Kravčenko, který jako mladý hoch znásilnil a zabil dívku.



Kravčenko měl na 22. prosince neprůstřelné alibi. Jenže policie výhrůžkami přinutila jeho ženu říct, že manžel nebyl doma. V červenci 1983 byl Kravčenko za vraždu Zakotnové popraven. Spravedlnost na sovětský způsob byla vykonána.

V době Kravčenkově smrti už měl Čikatilo na svědomí deset zmařených životů. Ženy, mladé dívky i chlapci umírali umučeni desítkami bodnutí, znetvořeni a pokousáni netvorem v lidské podobě. Na první pohled obyčejný čtyřicátník si vybíral naivní či opuštěné děti a mládež, kterým jeho zájem imponoval. Lákal je na sladkosti, alkohol, filmy či na poštovní známky. Mnoho zavražděných žen byly také prostitutky.

Most nad říčkou Gruševka. Pod ním bylo nalezeno tělo první oběti - Jeleny Zakotnové.

Vražedné šílenství se stupňovalo. Mezi prosincem 1978 až červnem 1983 zabil Čikatilo 10 lidí, jen za září 1983 to bylo dalších 5 obětí. Přitom v lednu 1983 byl konečně sestaven vyšetřovací tým, který měl ověřit, zda v rostovské oblasti neřádí sériový vrah. Úřady se domnívaly, že čtyři vraždy by mohla mít na svědomí stejná osoba.

Z Moskvy byl do Rostova vyslán major Michail Fetisov, který šéfem místního specializovaného týmu ustanovil forenzního analytika Viktora Burakova. Když ten v dubnu uviděl objevené tělo desetileté Olgy Stalmačenokové, kterou Čikatilo zabil o pět měsíců dříve, nepochyboval, že jde o dílo sériového vraha. Dívka měla na těle 50 bodných a řezných ran, otevřený hrudník a pobodané oči, stejně jako mnoho předchozích Čikatilových obětí.

Sebevraždy homosexuálů

Vyšetřovatelé pracovali s teoriemi, podle kterých vraždil gang, který prodával orgány, satanistický kult či mentálně nemocný člověk. Začal doslova hon na pedofily a homosexuály. Do září se k vraždám přiznalo několik mladíků, často přinucených k doznání brutálními výslechy plnými bití. V důsledku vyšetřování tři gayové spáchali sebevraždu. Rozsáhlé vyšetřování Čikatilova případu však pomohlo objasnit 95 nesouvisejících vražd a 245 znásilnění.

Forenzní vyšetřovatel Viktor Burakov, jeden z šéfů týmu hledajících řezníka z Rostova.

Přestože měla policie několik doznání, neustále se objevovala těla nových obětí. Od října 1983 do září 1984 zavraždil Čikatilo dalších 16 lidí, celkem už 31. „My jsme tou dobou objevili 23 těl. Některá z nich byly jen kostry, z jiných jsme mohli získat představu, jaká zranění vrah způsobuje,“ řekl Burakov televizi Biography Channel. „Bylo to pro nás strašné, mnoho obětí byly děti. A měly uřezané části těl.“



Až 13. září sklapla past. Detektiv v civilu zpozoroval na rostovském autobusovém nádraží muže, který se snažil lákat ženy. Po zadržení u něj našel tašku s nožem a provazem. Čikatilo také odpovídal popisu muže, který byl spatřen jak odvádí desetiletého Dmitrije Ptašnikova, zavražděného v březnu 1984. Detektivové ale zjistili, že zadržený je příkladným otcem rodiny a oddaným členem komunistické strany. Oni přitom hledali typ mladého zvrhlíka, který bude známý jako sexuální násilník a určitě bude mít už trestní záznam.



Vyšetřovatelé měli z šesti různých vražd vzorky spermatu a slin, z kterých určili, že vrah má krevní skupinu A. Když odebrali Čikatilovi krev, zjistili že má skupinu AB. Po třech měsících byl tak propuštěn, jeho jméno však zůstalo v seznamu podezřelých, ten ovšem v tu dobu čítal už neuvěřitelných 25 000 jmen.

Psychologický profil vraha

Hlavní prokurátor v době Čikatilova propuštění stanovil, že 23 vražd je zřejmě dílem stejného člověka. Veřejně se o tom ale nemluvilo, v Sovětském svazu přece sérioví vrazi neexistují, tvrdili vládnoucí soudruzi. Sériové vrahy má jen kapitalistická cizina, nejvíc pak samozřejmě USA.

Čikatilo dokázal nevraždit jen do 1. srpna 1985, kdy potkal na železniční stanici moskevského letiště Domodědovo osmnáctiletou Natálii Pochlistovou. V blízkém lesíku jí zasadil 38 ran, a pak ji uškrtil. Tou dobou už na případu „řezníka z Rostova“ pracovalo 18 prokurátorů a 29 detektivů. V okolí Rostova hlídali velká vlaková a autobusová nádraží vojáci, ta menší pak policisté v civilu.



Burakov požádal v listopadu o pomoc psychiatra Alexandra Buchanovského. V sovětských dějinách se jednalo o první zapojení psychiatra do vyšetřování sériového vraha. Buchanovský prostudoval všechny případy a vypracoval 65stránový psychologický profil vraha.



Psychiatr Alexej Buchanovský.

V posudku mj. stálo, že vrahem je muž mezi 45 - 50 lety (Čikatilovi bylo v té době 49), který prožil bolestné a izolované dětství a který měl problémy s navazováním vztahů se ženami. Vrah měl mít průměrnou inteligenci a zřejmě bude ženatý a mít děti. Bude se jednat o sadistu, který trpí impotencí a uspokojení nachází jen v utrpení obětí. Nůž pro něj představuje jeho nefunkční penis, psal Buchanovský...

Roky plynuly a Čikatilo dál zabíjel, i když se jeho vražedná frekvence oproti šílenství z let 1983 a 1984 zpomalila.



Šestého listopadu 1990 zavraždil Čikatilo dvaadvacetiletou Světlanu Korostikovou v lese u železniční stanice Donleškoz nedaleko města Šachty. Když se vrátil Čikatilo na stanici, byl přistižen policistou v civilu, jak si myje boty a ruce, na jeho kabátu pak byla tráva a hlína. Do lesa přitom lidé chodili jen na houby. Čikatilo však nebyl oblečen jako typický houbař, místo košíku měl nylonovou sportovní tašku. Proto podezřelého zastavil a zapsal si jeho jméno, které později přidal do hlášení. Neměl však žádný důvod ho zatýkat. Až později vyšlo najevo, že při prohlídce by policista našel v tašce uřezaná prsa oběti.

Obstoupili ho čtyři muži v civilu

Přesně o týden později bylo objeveno tělo Korostikové. Když detektivové prohlíželi hlášení ze stanice Donleškoz, okamžitě je „praštilo“ do očí Čikatilovo jméno. Jméno muže, o kterém se domnívali že by mohl být vrahem už o šest let dříve. O den později, 14. listopadu, se na něj „přilepila“ sledovačka, která byla svědkem mnoha Čikatilových pokusů navázat kontakt s dětmi nebo mladými ženami.

Snímek z VHS ze zadržení Čikatila.

Onoho 20. listopadu 1990 bylo podle vzpomínek kriminalistů hezkým dnem, panovalo příjemné počasí. Andrej Čikatilo vyšel ze svého bytu v rostovském Novočerkassku se skleněným džbánkem, jeho cílem byl stánek s pivem v nedalekém parku. S plným džbánkem se vydal na cestu domů, když jej najednou obstoupili čtyři muži v civilu. Téměř dvanáctileté řádění „Rostovského řezníka“ bylo definitivně u konce. Děsivý účet vraždícího učitele a nákupčího se uzavřel na čísle 56 obětí.

Čikatilo všechna obvinění popíral a tvrdil, že už jej jednou křivě obvinili ze stejné věci. Důkazy proti němu se však hromadily. Pořezaný prst, nalezený nůž a provazy...

Vyšetřovatelé chtěli od Čikatila doznání, výměnou za to mu chtěli namluvit, že bude uznán duševně nemocným a nebude mu hrozit vězení, ale jen léčebna. Přesto osm dní intenzivních výslechů k ničemu nevedlo.

29. listopadu byl k výslechu přizván psychiatr Buchanovský. Čikatilovi citoval z profilu vraha, který vypracoval o pět let dříve. „Vysvětlil jsem mu, že nejsem jeho nepřítel, ale ani jeho obhájce. Nepoužíval jsem slova jako špatný a vinen. Mluvil jsem s ním jako doktor s pacientem,“ vysvětlil Buchanovský Biography Channelu.



Během několika hodin povídání s psychiatrem se Čikatilo rozplakal a začal se doznávat k vraždám. Při dalších výsleších se svěřil s mnoho otřesnými detaily svých vražd. Ubodal je 30 - 50 ranami, pak na obětích seděl a poslouchal, jak jim dotlouklo srdce. Bodal je do očí prý proto, že věřil staré pověře, že obraz vraha zůstane zachycen v očích oběti...



Třináctiletá Ljubov Birjuková, třetí Čikatilova oběť.

„Všiml jsem si dívky, bylo jí tak 12 nebo 13. Nesla v ruce tašku, tak jsem na ní počkal. Začali jsme se spolu bavit a šli směrem k lesu. Pak jsem ji zatáhl mezi stromy a ubodal,“ přiznal se ke své třetí vraždě 13leté Ljubov Birjukové z roku 1982. Vyšetřovatele také zavedl k hrobům tří neobjevených obětí.



V soudní síni se snažil Čikatilo najednou navodit dojem, že je blázen. Ve své kleci se svlékal donaha, křičel že je těhotný a kojí či zpíval sovětskou hymnu. Když popisoval, jak vařil orgány svých obětí, měli policisté co dělat, aby se dav příbuzných obětí nevrhnul na klec (v které byl po celou dobu procesu kvůli vlastní ochraně) a Čikatila nezlynčoval. Jindy ho jeden z příbuzných zasáhl těžký kovovým předmětem.

Pochybení laboratoře?

„Křičeli na nás: vydejte nám ho a vrhali se na klec. Reakce příbuzných byla pochopitelná. Co byste dělali vy, kdyby vám zabil dítě?“ říkal Burakov.

Čikatilo byl odsouzen za 52 vražd a pět znásilnění k trestu smrti plus 86 let navíc. Když to soudce oznámil, propukl v síni hlasitý potlesk. Prezident Boris Jelcin zamítl 4. ledna 1994 žádost o milost, 14. února jej strážní ve věznici v rostovském Novočerkassku odvedli do zvláštní místnosti. Pak se ozvala jedna rána z pistole přiložené k hlavě za pravým uchem.



Ani soud neodpověděl uspokojivě na otázku, proč vražedné šílenství neskončilo už na podzim 1984, kdy jej propustili na základě neshody krevní skupiny. Podle hlavní sovětské forenzní expertky prý u Čikatila objevili vzácnou vlastnost - krevní skupina jeho slin a spermatu byla odlišná od krevní skupiny v krvi. Mnoho expertů to spíš ale přisoudilo pochybení laboratoře. Dnes by Čikatila jednoznačně odhalila analýza DNA...