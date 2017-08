Nestandardní postup? Žalobci tvrdí, že s nimi policie žádost o vydání Babiše a Faltýnka nekonzultovala

PRAHA Policie požádala o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba za ANO) k trestnímu stíhání kvůli evropským dotacím pro Babišovu farmu Čapí hnízdo. Policie ale připravovanou žádost o jejich vydání se státním zástupcem nekonzultovala. Jan Lata, mluvčí Unie státních zástupců, oznámil, že se nejedná o běžný postup. Policie takový krok měla dopředu se státním zástupcem projednat.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch, jenž případu dozoruje, pro server Aktuálně.cz potvrdil, že se o záměru policie dozvěděl na poslední chvíli. Podle informací serveru k tomu tak došlo až při odesílání dopisu. Rovněž se vyhýbal otázce, zdali i tak s policií souhlasí.

Z úst mluvčí pražské policie, která případ vyšetřuje, zaznělo, že státní zastupitelství na vyšetřování standardně dohlíží. „Poskytování informací si vyhradilo Městské státní zastupitelství v Praze,“ řekla serveru Aktuálně.cz.

Podle mluvčího Unie státních zástupců Jana Laty konzultování případu předem není povinností policie. Byť přiznává, že se to tak běžně dělá. „Je to záhadno vzhledem k tomu, že státní zástupce vykonává dozor nad případem. A je to on, kdo může dávat pokyny, které je policie nucena respektovat,“ řekl serveru.

Překvapením pro některé lidi okolo případu je fakt, že policie dokázala shromáždit potřebné důkazy, a to teprve měsíc po tom, co Vrchní státní zastupitelství navrhlo jejich doplnění. Nejmenovanný zdroj serveru Aktuálně.cz, který se ve vyšetřování pohybuje, uvedl, že se jedná o „sóloakci policie“.

Bradáčová žádost ke stíhání nevydala

Server Echo 24 vydal článek, ve kterém informoval o tom, že vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová trestní stíhání obou politiků posvětila. Na stránkách Justice.cz se proti tomu Bradáčová ohradila.

„Tvrzení v článku cituji: „Přitom „pečeť kvality“ nad žádostí o vydání poslanců k trestnímu stíhání vydala před časem sama pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.“, je zcela nepravdivé. Vrchní státní zastupitelství není a nebylo ve vztahu k úkonům orgánů Policie ČR činné a ani být nemůže. Rovněž tak nebylo o žádných úkonech policie informováno,“ potvrdila rovněž informaci o možných nestandardních postupech pražské policie.

Babiš čelí v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015 trestnímu oznámení. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.