Nevysílal se Kraus kvůli Hradu? Bez kritiky politiků jsme zpět v normalizaci, míní Macháček

Lidovky.cz: Moderátor Jan Kraus měl během natáčení prohlásit, že by s posledním dílem jeho show mohly být problémy. Je to pravda?

Varoval takovým tím položertovním ironickým způsobem. Nemyslím si, že by tomu někdo v sále věřil.

Lidovky.cz: Díl, kde byl hostem i pan Brady, se ale nakonec nevysílal. Zaznělo podle vás během natáčení něco tak kontroverzního, že by to mohlo donutit televizi Prima záznam nepouštět?

Neznám žádné smluvní a vydavatelské podmínky, za kterých se ten pořad dělá. Navíc nejsem právník. Ale z těch prvních dvaceti hostů pronášel každý jednou či dvěma větami zdravici k 28. říjnu a samozřejmě většina z nich byla velmi kritická kvůli tomu, co se stalo se stáním svátkem a k prezidentovi republiky. Máme ale snad svobodu slova a každý si tam může říkat co chce.

Ministr kultury Daniel Herman a Jiří Bardy v Show Jana Krause.



Lidovky.cz: Pokud to ovšem není za hranicí zákona. I televize musí dodržovat jistá pravidla, od toho je vysílací rada.

Nejsem právník. Nevím, jestli vysílací zákon zakazuje kritizovat prezidenta republiky. Tohle je do značné míry politicko-satirický pořad a tak je vysílán. Kdybychom nesměli kritizoval politiky, tak bychom byli zpátky v normalizaci.

Lidovky.cz: V pořadu vystoupilo několik desítek osobností, a jak jste říkal, pronášeli své zdravice - často i kritické. Utkvěla vám nějaká v paměti?

Pamatuji si všechny, ale bude možnost si to za půl dne pustit. Ve smlouvě je, že to musí dát do internetového archivu. Jak říkám, většina projevů byla velmi kritická k tomu, co se stalo panu Bradymu a kritická k prezidentovi Miloši Zemanovi.

Lidovky.cz: Co se týče návštěvy pana ministra Hermana a pana Bradyho, tak o čem se s moderátorem Krausem bavili. Nepadlo třeba tam něco kontroverzního?

Byl to už standardní rozhovor. Těch interview s panem Bradym a Hermanem bylo za poslední dobu hodně a tohle nevybočovalo z formátu.

Lidovky.cz: Jaký máte osobní názor, že se to neodvysílalo? Prima tvrdí, že kopii nedostala čas.

Paní Matásková, jako šéfka vysílacího štábu řekla, že to odevzdala včas. Je to záminka. Tato varianta je ale lepší, než aby ten pořad někdo zcenzuroval a vysílal ho pak upravený. Jestli ale ten pořad po tomto skončí, nevím.

Lidovky.cz: Nemůže tento incident s panem Bradym aktivizovat další lidi, kteří zítra přijdou na Staroměstské náměstí či další politiky a osobnosti, co by se mohli rozhodnout, že nepůjdou slavit na Hrad?

Může to být další impulz. Na druhou stranu bych to bohužel nepřeceňoval. Myslím, že tyto kontroverzní věci dělá Miloš Zeman schválně. Veřejnost, která nechce mít za prezidenta Miloše Zemana, bude muset postupovat nějak jinak a přesvědčovat lidi aby ho nevolili. Mít nějakou podobnou iniciativu jako na Slovensku za Mečiara a donutit mladé lidi, aby přišli k volbám. Také musí mít silné kandidáty. Je dobře, že lidé protestují, ale bude potřeba asi dělat víc.

Lidovky.cz: Říkal jste, že by tyto kontroverze mohl pan prezident dělat naschvál. Jak by ale Hrad mohl ovlivnit vysílání soukromé televize, jakou je právě Prima?

Neumím to posoudit a objevovaly se v médiích informace a spekulace, že spolumajitel má mít blízko k prezidentovi. To jsem ale nikdy nezkoumal. Hodně se tato věc diskutovala i během skandálu, kdy mělo vedení Primy na poradách působit na redaktory, aby referovali o uprchlících negativně.