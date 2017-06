Než se stačil zotavit z pádu, přejelo ho auto. Obětí útoku v Londýně byl otec šesti dětí

„Víme, že upadl kvůli své slabé noze, na kterou v poslední době trpěl. Ještě než se plně zotavil z pádu, vyjádřil přání se vratit domů. Hned potom se stal obětí toho neštěstí. Událost je tím tragičtější, že se stala při jeho návratu z modlitby. Ty ho uklidňovaly a poskytovaly mu útěchu,“ citovala londýnská Metropolitní policie rodinu Aliho.

Makram Ali byl ženatý, měl čtyři dcery, dva syny a dvě vnoučata. Když mu bylo deset let, přestěhoval se z Bangladéše do Londýna. Pravidelně chodil do místní mešity a užíval si procházky v parku. Rodina ho popsala jako tichého a jemného člověka.

„Přejeme si, aby se každý dozvěděl, jak milující muž to byl. Celý život se vyhýbal konfliktům. Namísto toho si zvolil tichý život,“ citovala policie Aliho příbuzné. „Vždy jsme věřili, že čin jednoho člověka nereprezentuje zbytek. Nepochybuji, že by si náš otec přál, aby lidé zůstali klidní a modlili se za mír v těchto obtížných časech,“ dodali.

Bílou dodávku, která Aliho srazila, údajně řídil 47letý Darren Osborne z Cardiffu. „Řidič dodávky najel úmyslně do věřících poblíž londýnské mešity. Je to násilná manifestace islamofobie. Žádáme úřady, aby ve Velké Británii zvýšily ochranu v blízkosti mešit,“ uvedla pro agenturu Reuters Britská muslimská rada.

Osborna na místě zadržela policie.Ten byl následně převezen na vyšetření do nemocnice, poté odborníci prověří i jeho psychický stav.K vyšetřování útoku se připojili důstojníci protiteroristických jednotek.

Mezi dalšími zraněnými je například 25letý alžíran, který má po útoku několik zlomených žeber a poškozené orgány a matka tři dětí, která je stále v kómatu.