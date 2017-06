Norský masový vrah Breivik si změnil jméno na Fjotolf Hansen

Masový vrah Andreas Breivik se před soudem uvedl nacistickým pozdravem. | foto: Reuters

OSLO Norský hromadný vrah Anders Behring Breivik, který dostal trest 21 let vězení za to, že v červenci 2011 zabil při atentátech v norské metropoli Oslo a v její blízkosti 77 lidí, si legálně změnil jméno na Fjotolf Hansen. Zprávu v pátek s odvoláním na Breivikova advokáta Öysteina Storrvika přinesla agentura Reuters. „Nějaké důvody mi uvedl, ale nechci to, o čem jsme mluvili, rozebírat,“ řekl Storrvik.

Norští občané mohou svá jména v oficiálním rejstříku svobodně měnit, ale nemohou přitom volit slova, jež by mohla někoho urážet či poškodit. Podle Norského statistického úřadu má příjmení Hansen více než 52 000 osob z celkem pěti milionů obyvatel země, kdežto křestní jméno pouze Fjotolf méně než čtyři.

Agentura AFP napsala, že firma Breivik Geofarm, již Breivik založil a nakoupil přes ni hnojivo na výrobu bomby, je nyní v obchodním rejstříku registrována na jméno Fjotolf Hansen. Norsko Breivikova práva neporušuje. Má lepší podmínky než jiní, rozhodl soud Norský nejvyšší soud ve čtvrtek rozhodl, že se nebude zabývat odvoláním odsouzeného, který si stěžuje na podmínky ve vězení - držení v izolaci, časté osobní prohlídky, používání pout a další opatření - a který tvrdí, že Norsko porušuje jeho práva. Breivikův obhájce Storrvik vzápětí oznámil, že jeho klient se odvolá k Evropskému soudu pro lidská práva. Norský vězeňský systém je zaměřený více na nápravu zadržovaných než na trest a většina veřejnosti považuje podmínky Breivikova věznění za velmi humánní. Ve věznici v jihonorském městě Skien má Breivik k dispozici tři cely - obytnou, pracovní a tréninkovou o celkové ploše 30 metrů čtverečních. Po celý den se mezi nimi může volně pohybovat. Má také dostatečný přístup k dennímu světlu. V celách má mimo jiné psací stůl, televizi s DVD přehrávačem, X-box, elektronický psací stroj či běhací pás.