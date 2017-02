Novákovi motorkáři se odmlčeli. Soudu o ‚nápravě‘ kmotra nenapsali od května

V květnu 2015 soud Nováka, jehož jméno momentálně figuruje v kauze machinací s dotacemi v ROP Severozápad, pustil na svobodu poté, co si odpykal polovinu trestu. Za někdejšího politika, který do vězení nastoupil kvůli přijetí úplatku, se totiž zaručil motorkářský spolek Gryphons, třebaže to například vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová označila za nestandardní postup.

Půjčená pípa: důvod k „záruce“

Motorkářům z mosteckého sdružení Gryphons k tomu, aby mohl být Novák podmínečně propuštěn z vězení, totiž tehdy stačila jen tři potvrzení o jeho dobrém chování. Všechna se navíc vztahovala k obci Želenice, kde je starostou právě předseda motorkářského spolku Jan Zálešák. Šlo například o Novákovo zapůjčení pípy a čtyřkolky na dětskou akci či o pomoc při organizaci tradiční Neckyády v Želenicích.



Zprávy pro soud od sdružení Gryphons: dne 13. 7. 2015 - zpráva o frekvenci setkání členů sdružení s panem Alexandrem Novákem , a to jednou týdně, včetně účasti na veřejných akcích sdružení



- zpráva o frekvenci setkání členů sdružení s panem Alexandrem Novákem , a to jednou týdně, včetně účasti na veřejných akcích sdružení dne 26. 8. 2015 – zpráva o týdenní dovolené pana Nováka v Chorvatsku



– zpráva o týdenní dovolené pana Nováka v Chorvatsku dne 21. 9. 2015 – zpráva o služební cestě do USA na Floridu v říjnu 2015

– zpráva o služební cestě do USA na Floridu v říjnu 2015 dne 30. 10. 2015 – zpráva o prodloužení služebního pobytu na Floridě do 10. 11. 2015

– zpráva o prodloužení služebního pobytu na Floridě do 10. 11. 2015 dne 29. 12. 2015 – zpráva o služební cestě do USA na Floridu od ledna 2016 do začátku března 2016

– zpráva o služební cestě do USA na Floridu od ledna 2016 do začátku března 2016 dne 9. 3. 2016 – zpráva o prodloužení služebního pobytu na Floridě do 21. 3. 2016

– zpráva o prodloužení služebního pobytu na Floridě do 21. 3. 2016 dne 23. 3. 2016 – zpráva o prodloužení služebního pobytu na Floridě do 28. 3. 2016

– zpráva o prodloužení služebního pobytu na Floridě do 28. 3. 2016 dne 17. 5. 2016 - zpráva o frekvenci setkání členů sdružení s panem Alexandrem Novákem , a to jednou týdně, včetně účasti na veřejných akcích sdružení zdroj: Okresní soud v Chomutově

Jenže Okresní soud v Chomutově si musel informace ohledně toho, co Novák na svobodě dělá a jak pokračuje jeho „začleňování“ do společnosti, shánět sám.

Motorkářské sdružení se totiž od poloviny loňského května odmlčelo. Z jakého důvodu, nechtěl jeho šéf serveru Lidovky.cz vysvětlit. „Nebudu se k tomu nijak vyjadřovat,“ odmítl Zálešák záležitost jakkoli komentovat.

Třebaže spolek poslal soudu zprávu o kontaktu s Novákem k pátému měsíci loňského roku, tedy tak, jak se se soudem předem domluvil, z přehledu všech zpráv od Gryphons, které má server Lidovky.cz k dispozici, je patrné, že intenzita hlášení zeslábla. Zatímco v roce 2015 členové spolku poslali pět zpráv, loni podali hlášení už jen třikrát, přičemž poslední informace poskytli k 17. květnu 2016. Zprávy o „převýchově“ Nováka si navíc byly dost podobné.



„Pan Alexandr Novák se pravidelně účastní všech našich veřejných akcí, které organizujeme jak pro své členy, tak pro širokou veřejnost,“ stojí v květnové zprávě podepsané Zálešákem. „S panem Alexandrem Novákem jsme tak v neustálém kontaktu a dohlížíme na jeho začlenění do společnosti. Někteří členové jsou s panem Novákem v denním kontaktu. Minimálně 1x týdně všichni členové našeho sdružení,“ končí stručné sdělení.

Ačkoli z oficiálních zpráv pro soud se o Novákovi a jeho životě na svobodě dalo dozvědět jen málo, více bylo možné vysledovat na facebookovém profilu motorkářů z Gryphons. Tam se čas od času objevily fotografie ze společných akcí, kterých se Novák zúčastnil. Byl s nimi například na motorkářském víkendu v Domažlicích či na koncertě kapely AC/DC.

Jenže právě v době, kdy Novák čelil společně s dalšími 23 lidmi obvinění z manipulací při rozdělování evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji v takzvané kauze ROP Severozápad, se justici, potažmo policii, informace od motorkářských „ručitelů“ mohla hodit.



Tedy alespoň teoreticky. Kriminalisté totiž v prosinci se zatčením Nováka nespěchali a netrvali na tom, aby se co nejdříve vrátil z USA. „Když jsem byl předminulé úterý na policii, vyšetřovatelé se mě ptali, kdy se můj klient vrátí. Řekl jsem jim, že je schopen se vrátit do konce roku. A pokud by bylo urgentně potřeba, tak přijede kolem 21. prosince,“ sdělil již v prosinci serveru Lidovky.cz Novákův právní zástupce Michael Kis. Podle něj policie na tuto nabídku nereagovala, Novák tedy dál v klidu pobýval v Americe. „Kdyby policisté řekli, ať přijede, tak přijede, je to jednoduché. Ale policie se nevyjádřila, tak podle toho se můj klient k tomu staví,“ dodal tehdy Kis.

Novák byl nakonec zadržen německou policií na základě mezinárodního zatykače na Štědrý den - na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam přiletěl z Los Angeles. Jak ve čtvrtek informoval Český rozhlas, Novák byl na cestě na Nový Zéland. V zemi dokonce přistál, díky spolupráci s USA ho ale obratem vrátili zpět. Právě na zpáteční cestě na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem jej policie zadržela. 3. ledna byl pak vrchním zemským soudem poslán do vydávací vazby.



Návrat z USA

Proč kriminalisté v prosinci netrvali na co nejdřívějším Novákově návratu do České republiky, dosud není jasné. Dozorující žalobce Tomáš Minx z Vrchního státního zastupitelství v Praze se tehdy omezil na stručné vyjádření. „Mohu potvrdit jen to, že z celkového počtu 24 osob bylo sděleno obvinění 23 osobám. Další zprávy s ohledem na probíhající trestní řízení a zachování jeho účelu vám poskytnout nemohu,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz.

Přestože zástupci motorkářského sdružení Gryphons soud v poslední době o Novákovi sami od sebe neinformovali, nehrozí jim žádná sankce. I přes Novákovo stíhání. „Zákon nestanoví pro sdružení, které přijalo záruku za další chování odsouzeného, jenž byl podmíněně propuštěn, žádné sankce pro případ, že odsouzený poruší podmínku řádného života ve zkušební době,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí Okresního soudu v Chomutově Lenka Chalupová. „Případné následky související zejména se spácháním trestného činu, případně s jinou formou vybočení z řádného života, nese jen a jen odsouzený,“ dodala.

Soud navíc podle Chalupové vyhledá informace o propuštěném Novákovi i sám, z vlastní iniciativy. „A to včetně dotazů směřujících vůči sdružení Gryphons. Zatím nemáme důvod do budoucna předjímat, že by na náš dotaz sdružení mělo v úmyslu nereagovat,“ staví se za motorkářské sdružení.



Sledování ve zkušební době

Soudce ale zároveň přiznává, že se tak nyní úplně neděje. „Předpokládaný konec zkušební doby podmíněného propuštění A. Nováka nastane až 7. 5. 2019 a ani aktuální neinformování soudu ze strany sdružení nemá vliv na další sledování odsouzeného ve zkušební době,“ řekla Chalupová.

Mluvčí okresního soudu dále upozornila i na to, že Novákovi soudce při propouštění z vězení nezakázal cestovat do zahraničí. A toho Novák také využíval. Před nepovedenou cestou na Nový Zéland byl také v Chorvatsku či dlouhodobě na Floridě, kde si koupil dům. V USA se už několik let zabývá byznysem s realitami.



Procedura předání stíhaných do země, která eurozatykač vydala, má být vyřízena zpravidla do 60 dnů od zadržení. Žádná pevná lhůta ale v německých zákonech daná není. Novák, který má německé občanství, ale podle posledních informací odmítl zjednodušené řízení o vydání do Česka. Pokud by s ním souhlasil, nemusel by se už případem zabývat soud a věc už by řešilo jen vrchní státní zastupitelství.

Ani to, že je Novák německým občanem, však jeho vydání do Česka nezabrání. Německé ministerstvo spravedlnosti obecně uvádí, že vydání trestně stíhaných tamních občanů do dalších zemí EU je možné při splnění několika podmínek. Zásadní je, do jaké míry se daný čin váže k zemi, která o vydání žádá. Roli hraje také to, jestli čin podstatným způsobem nesouvisí s Německem, a konečně možnost odpykat si případný trest vězení v SRN.