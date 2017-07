Občanky s čipem dostaly zelenou i od senátorů. Lidem mají ušetřit cesty na úřady

PRAHA Senát ve středu schválil návrh nového zákona o elektronické identifikaci, který zakotví pravidla například pro používání občanských průkazů s čipem podle evropských směrnic. Na fungování systému bude dohlížet ministerstvo vnitra, které bude udělovat akreditace poskytovatelům těchto služeb. Předlohu včetně samostatné novely souvisejících zákonů ještě musí podepsat prezident.

Průkazy s elektronickým čipem by měly lidem umožnit přihlášení do různých systémů státní správy a vyřizování některých záležitostí bez nutnosti návštěvy úřadu. Měly by být podle představ ministerstva vnitra povinným dokladem a kromě prokazování totožnosti osobně by měly být prostředkem pro elektronickou identifikaci.

Dalším z cílů nových občanských průkazů je poskytnout držitelům elektronický podpis. Identifikace člověka bude nezbytná i pro ryze informační služby, například pro žádost o výpis z informačních systémů veřejné správy. Předloha o postupném plošném zavedení občanských průkazů s elektronickým kontaktním čipem už byla přijata.

Díky elektronické identifikaci bude možné doklady použít napříč státy EU, což umožní evropská směrnice, kterou musejí do svých zákonů zakomponovat všechny členské státy. Výhodou využívání elektronické identifikace je podle ministerstva vnitra úspora času a peněz, dostupnost nebo rychlost.

Doprovodnou novelu senátoři schválili tak, jak ji upravila Sněmovna. Státní ústav pro kontrolu léčiv tak dostane právo vstupovat do základních registrů, vznikne také národní koordinační centrum pro elektronické zdravotnictví a veřejný katalog služeb veřejné správy.