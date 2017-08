O milencích i sexu s Charlesem. Britská televize zveřejní soukromé hovory princezny Diany

LONDÝN/PRAHA Jde o nahrávky, ve kterých se britská média s královskou korunou přela více než desetiletí. Princezna Diana v nich otevřeně mluví o svém intimním životě s princem Charlesem a rozpadu jejich ‚studeného‘ manželství. V neděli je má v plánu zveřejnit tamní televizní stanice Channel 4 jako součást dokumentu ‚Diana: Vlastními slovy‘, což se neobešlo bez kritiky veřejnosti i blízkých přátel zesnulé Diany. Nahrávky, ze kterých dokument čerpá, byly totiž pořízeny pro soukromé účely a nikdy neměly spatřit světlo světa.

„Něco tam bylo, ale vyšumělo to asi před sedmi lety, nebo šesti, protože Harrymu bylo osm,“ popisuje Diana v soukromém rozhovoru svůj sexuální život s princem Charlesem. „Od něj v tom nebyly žádné požadavky. Bylo to tak jednou za tři týdny. Pořád jsem si myslela, že to má nějaký systém, svou lady také vídal jednou za tři týdny, než jsme se vzali,“ svěřuje se v nahrávkách z roku 1993 Peterovi Settelenovi, britskému herci, který ji pomáhal naučit se lepšímu vystupování na veřejnosti, informoval server The Guardian.

Nahrávky byly poprvé odhaleny v roce 2001, když je policie našla během razie na domov bývalého královského sluhy Paula Burrela. Dianina rodina se na ně u soudu snažila získat práva, ten je ale po táhlém sporu vrátil Settelenovi v roce 2004. Settelen je následně médiím poskytl. Část z nahrávek se již objevila v dokumentu americké NBC a britská BBC je chtěla zařadit do dokumentu vzpomínajícím na desáté výročí její smrti. Dokument BBC dokončila, a to za 100 tisíc liber.

Šlechtic Teddy Taylor chtěl kvůli dokumentu BBC dosáhnout zákazu nahrávky používat ve vysílání v jakékoli kapacitě, dokud budou Dianini synové naživu. Neuspěl, tlak veřejnosti ale BBC přesto přiměl dokument stáhnout.

Settelenův právník Marcus Rutherford v prohlášení uvedl, že se jeho klient snažil uchovat důvěrnost nahrávek. Ta byla prý ale porušena již během soudního sporu mimo jiné i metropolitní policií. „Peter nebyl její kněz, doktor, terapeut ani právník,“ obhajoval Rutherford hercovo následné rozhodnutí pásky zveřejnit. „Je naprosto zřejmé, že sama Diana chtěla, aby se svět dozvěděl víc o příčinách problémů v jejím manželství,“ dodal.

Začátky vztahu s Charlesem a procitnutí

V dokumentu Diana popíše i to, jak ji jako devatenáctiletou dívku učarovalo, že o ni má zájem tak významný, starší muž jako Charles. Před výměnou manželských slibů se prý setkali pouze třináctkrát. Láska ve vztahu ale podle její zpovědi nevydržela dlouho: pět let po královské svatbě prý Diana se svými problémy dokonce šla za královnou. Konfrontovala ji o tom, že ve vztahu chyběla láska. „Nevím, co mám dělat,“ řekla prý královně. „Nevím, co máš dělat,“ odvětila jí. A to prý byla všechna pomoc, kterou jí Alžběta II. nabídla.

Dlouhodobě se mluví i o aférách, které Diana i Charles během svého manželství udržovali. Charles se vídal se svou druhou ženou Camillou Parkerovou. Na to si mu Diana stěžovala - Charles jí ale údajně odvětil, že odmítá být jediným princem z Walesu, který nemá milenku.

Diana se Settelenovi otevřela i o svém vlastním poměru. „Ve 24 jsem se hluboce zamilovala do někoho, kdo byl součástí celého toho kolotoče. Zjistili to, vyhodili ho a byl zabit. A to byla největší rána v mém životě,“ říká Diana. Spekuluje se o tom, že mluví o svém bodyguardovi Barrym Mannakeem, který zemřel při nehodě na motorce.

‚Zvrácené skrz na skrz‘

Dokument nabízí extrémní kontrast se zpověďmi, ve kterých před týdnem princové William a Harry promluvili o smrti své matky. Na osobní vzpomínky, které synové poskytli stanicím BBC a ITV - v rozporu s královským protokolem, který spíše než emocionálnost požaduje rezervovaný klid - veřejnoprávní Channel 4 odpovídá materiálem, který zatím v celém znění převzaly pouze tamní bulvární listy, včetně deníku The Sun.

Někteří analytici otevřený přístup korunních princů uvádí jako katalyzátor, který otevřel prostor pro dotěrné pátrání po nejosobnějších detailech z princeznina života, který je doteď zahalen značnou mírou záhad.

„Je to zvrácené skrz na skrz,“ komentoval pro The Guardian jeden zdroj informovaný o britské mediální scéně. Kooperace princů se dvěma stanicemi prý ty ostatní dostala do závodu, ve kterém „lovily jakýkoli jiný materiál, ke kterému se dostaly“.

Harry a William nebyli v lehké situaci: bylo zřejmé, že se o dvacátém výročí automobilové nehody, která jejich matku stála život, bude informovat s nimi i bez nich, a to nejen ve Spojeném království, ale také v USA a Evropě, kde je Diana stále velice populární.



Princeznini přátelé stanici kritizují za porušení soukromí mrtvé Diany, Channel 4 se ale brání tím, že jí dává prostor říci vlastní příběh, vlastními slovy.