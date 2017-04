Oběd kancelářských krys: kam za veganským jídlem na Vinohradech?

Každé poledne se tu dá vybírat z jedné polévky a dvou hlavních jídel, většinou... | foto: Facebook/Incruenti

PRAHA Veganská kuchyně je zdravá a chutná. Pokud je ale člověk nováčkem a chtěl by svůj životní styl změnit, často neví do jakého podniku zajít. Chcete se naobědvat za dvě stravenky, ale nevíte, které veganské bistro či restaurace stojí ve vaší čtvrti za návštěvu? Nezoufejte. Server Lidovky.cz přináší další díl exkluzivního seriálu, ve kterém vás seznámí jen s podniky, které za to opravdu stojí.

Incruenti Každé poledne se tu dá vybírat z jedné polévky a dvou hlavních jídel, většinou můžete volit mezi variantou italskou a hutnějším pokrmem. Šrobárova 9, Praha 2



incruenti.cz

606 282 900

Kdo nemá chuť na těstoviny, jsou tu pro něj třeba čočkové karbanátky, rajská omáčka se zeleninovými koulemi a knedlíky, ale taky chilli con tofu, marocký tažín se seitanem, klasický indický dahl či celerové řízky s lehkým bramborovým salátem. Oběd si tu vychutnáte v jednoduchém interiéru, kterému dávají šmrnc přiznané elektrické rozvody na zdech a stropu.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter



Náš tip: Středomořská kuchyně a vlastní produkce těstovin: to je ve zkratce Incrueti. Vždy zde mají chutně připravené sezónní risotto nebo domácí ravioli. objednávka s dovážkou: ne



takeaway: ano



cenová hladina: hlavní jídla z poledního menu stojí vždy 109 korun, polévky 39 korun

Puro Vinohradská 44, Praha 2



bistropuro.cz

731 119 388

Menu se zde mění podle sezony, na jaře tak třeba dostanete zeleninový vývar ovoněný čerstvým libečkem a lístky majoránky nebo hráškový krém s mátou a řeřichou. Hlavní jídla se pohybují od zemitějších ať už to je pastýřský koláč inspirovaný britskými ostrovy nebo guláš z hlívy ústřičné, až po středomořské variace jako paprika naplněná bulgurem, bramborové noky se špenátem nebo asijské bezmasé špízy. Vitrína s lahůdkami též pravidelně nabízí veganskou variantu francouzských quichů nebo burrita. Náš tip: Čerstvě připravená jídla doplňují v Puro regály naplněné veganskými potravinami. Dostanete tu vybrané zboží ze sortimentu Veganz a také výběr masových alternativ z produkce Vegetarian butcher.

objednávka s dovážkou: ne



takeaway: ano



cenová hladina: za polední menu zaplatíte mezi 125 a 145 korun

Loving hut Rychlé občerstvení, kde si zákazníci vybírají z teplého a studeného pultu a nakonec jim pokrmy vyskládané na talíř zváží u pokladny. Londýnská 35, Praha 2



lovinghut.cz

777 727 668

Kuchyně je orientovaná výrazně asijským směrem, v každodenní nabídce najdete třeba jarní závitky, nudle chow mein se sojovými klíčky nebo bezmasou polévku pho. Někdy se dá vybírat též ze zeleninového sushi, sojového masa v různých omáčkách, seitanu s dušenou zeleninou, špaget s uzeným tempehem nebo více či méně pálivých karí. Teplé jídlo můžete pokaždé obohatit čerstvou zeleninou, klíčky a luštěninami.

Náš tip: Kromě polední nabídky tu mají taky jídla na objednávku. Mezi nejoblíbenější patří bezmasé burgery: guacamole burger se sojovým plátkem a veganským sýrem či asijský laděný teriyaki burger.

objednávka s dovážkou: ano, přes www.damejidlo.cz

takeaway: ano



cenová hladina: za plný talíř zaplatíte 100-130 korun

VIDEO: Oběd kancelářských krys Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu