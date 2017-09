Protest taxikářů z druhé strany. Vydávali se za pasažery a provokovali mě, říká řidič Uberu

PRAHA Pražští taxikáři dali na Letišti Václava Havla v posledních dnech hlasitě najevo, co si myslí o své konkurenci v podobě služby Uber. Druhou stranu sporu zatím nebylo příliš slyšet. Reportér serveru Lidovky.cz se proto v úterý svezl se třemi řidiči této alternativní taxislužby. Cíl? Zjistit, jak celý spor prožívají.

Před odletovou halou Terminálu 2 na ruzyňském letišti řidiči Uberu bez viditelných obav přivážejí zákazníky a nikým nerušeni vzápětí odjíždí. V místě, kde v pondělí pod dohledem těžkooděnců demonstrovala zhruba stovka taxikářů, panuje klid.



Ani ne dvacet hodin nazpátek přitom na stejných místech taxikáři šoférům Uberu polepovali auta samolepkami s nápisem „Nelegální transport“. Jednomu z nich dokonce minulý týden zničili přední sklo a sebrali mobilní telefon.



Zatímco dva ze tří řidičů Uberu, kteří nás svezli po městě, neměli s taxikářskými „bouřemi“ uplynulých dnů problém, třetí z nich (jeho skutečné jméno redakce zná, kvůli jeho bezpečnosti se jej však rozhodla nezveřejnit) se ochotně rozpovídal.

„Nejste taxikář, že ne?“ zeptal se po příjezdu k letištnímu terminálu s nadsázkou. Vzápětí už ve svém vyprávění zvážněl.

Lidovky.cz: On už si vás snad nějaký taxikář objednal?

Zrovna včera (v pondělí, pozn. red.). Objednali si mě přes aplikaci a sedli si ke mně s tím, že jedou na Žižkov. Začali nadávat na taxikáře, jací jsou hajzlové, mafiáni, co tady vyvádějí, přitom byli hlavní organizátoři těch protestů. U mě ale narazili.

Lidovky.cz: Jak to myslíte?

Řekl jsem jim přímo, co si myslím. Protestují, ale můžou si za to sami, lidi je nemají rádi. Nevolají je, protože jsou drazí, okrádají cizince.

Lidovky.cz: Jaká byla jejich reakce? Hrozili vám nebo nedávali?

Nenadávali. Přišli mi poněkud v šoku z toho, co jsem řekl. Faktem je, že mě provokovali, pořád se tvářili, že nejsou taxikáři a uráželi je.

Příčina sporu Uber je mobilní aplikace, která je kontroverzní alternativou k tradiční taxislužbě. V současné době funguje v rámci Česka v Praze. V Brně je předběžným opatřením soudu provozování Uberu zakázané.



Formálně se prezentuje jako spolujízda, řidiči Uberu tedy nemusí mít licenci.



Taxikáři se proti tomu, že na trhu může Uber fungovat, již delší dobu bouří. Vadí jim, že pro řidiče, kteří vozí zákazníky přes aplikaci Uber, platí jiné podmínky.

Řidiči Uberu jezdí v mnoha případech bez taxikářské licence, nemají auta evidovaná jako vozy taxislužby a jezdí bez taxametrů.

Zastánci a provozovatelé Uberu jej vidí jako liberální nástroj nesystémové ekonomiky.

Lidovky.cz: Jak jízda probíhala?

Chvíli poté, co jsme vyjeli, se mě ptali, jestli zastavím na benzínce u letiště, že si chtějí něco koupit. Potom se najednou chtěli vrátit na dvojku (druhý terminál, pozn. red.). To už mi to začalo být jasné. Pokračovali v provokaci. Ptali se mě, proč nemám počítadlo, dělali, že neví, jak se taxametr jmenuje. Zjišťovali, za kolik jezdí taxi a za kolik já. Odpověděl jsem, že nevím, protože cenu počítá aplikace.

Lidovky.cz: Vysadil jste je tak opět na letišti?

Zajeli jsme na zpátky na dvojku, kde byla policie. Hned mě udali, že jsem Uber. Policisté si mě vzali stranou, řekli, ať si vypnu auto a začali mě kontrolovat.

Lidovky.cz: Jak to na letišti v pondělí vypadalo?

Zatímco ve čtvrtek a v pátek to byla spontánní akce, na pondělí se policie už připravila. Bylo jich spoustu, stáli všude a zablokovali taxikáře, aby na řidiče nemohli. Část dne policie dokonce ani nepouštěla žádná auta nahoru, aby předešla sporům.

Lidovky.cz: Polepili vám taxikáři také auto samolepkami „Nelegální taxi“?

Mně auto nepolepili, ale v pátek mě natáčeli a video pak dali na YouTube, což by bez souhlasu také neměli.

Lidovky.cz: Nemáte nyní strach, ať už o sebe či o svůj vůz?

Přemýšlel jsem o tom. Nekradu, nedělám nic nezákonného, tak co bych se bál? Navíc incident, který se včera odehrál, mě staví do pozice, že jsem tak trochu chráněný. Kdyby se s autem cokoliv stalo, tak první, co se nabízí, je, že to byli oni.

Potest taxikářů proti službě Uber doprovází i nálepky ‚ilegální transport‘.

Lidovky.cz: To byste ale beztak musel nejdřív prokázat.

Důkazy sice musím mít, ale policie už bude mít verzi, kterou bude vyšetřovat. Na řadě míst jsou navíc kamery, které můžou mnohé zachytit.

Lidovky.cz: Snažíte se těm střetům vyhnout? Co vám blýskne hlavou, když v aplikaci zjistíte, že musíte jet na letiště?

Nesnažím. Když jsem viděl vaše jméno, řekl jsem si pro sebe: tak co, je to zase taxikář? Já se jich nebojím, není důvod. Nejsem taxikář, nevozím cizí lidi. Nevylezu s papírem Uber a nekřičím, kdo chce do Prahy, že ho svezu. Vozím jenom konkrétní „kamarády“. My jsme teď kamarádi, protože jste mě zavolal přes aplikaci. Já vím, pro koho jedu, vy víte, kdo pro vás přijede a jakým autem.

Lidovky.cz: Zažil jste podobný incident už dříve?

Jeden problém už jsem měl. Tehdy mě provokoval taxikář v centru, v Mastné ulici. Šel na mě s výhrůžkou, že jestli ještě jednou přijedu, rozbije mi hubu. Trošku jsem se toho bál. Měl jsem strach, aby mě nevyprovokoval a já do něj nestrčil nebo mu nenadával. Věděl jsem, že jeho kamarádi mě můžou natáčet. Já bych se neudržel a on by pak řekl, že jsme agresivní a že ho napadl, a poničí jméno Uberu.

Lidovky.cz: Bavíte se o tom s ostatními řidiči? Snažíte se to řešit?

Uber nám řekl, že když se něco takového stane, máme volat 158. Já jinak nic řešit nebudu, nedělám nic nezákonného. I policisté byli na naší straně proti nim. Policistka mi mimo protokol řekla, že neví, co chtějí, protože Uber je oficiální firma. Jestli chtějí taxikáři protestovat, ať se brání oficiálně. Já Uber nevymyslel a oni ho nezakážou.