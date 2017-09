‚Odbory jsou áčko, ostatní béčka,‘ říká bojovník za práva zaměstnanců Středula

PRAHA Země bez živnostníků by měla obrovské potíže, uznává hlavní bojovník za práva zaměstnanců Josef Středula. Ale plány partají na snižování sociálního pojištění jsou dle něj nepromyšlené: „Jen proškrtat se k­ lepší situaci nejde,“ říká v rozhovoru pro sobotní LN předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. S Josefem Středulou hovořili Petr Kamberský a Vojtěch Wolf.

LN: Richard Falbr, Milan Štěch... Vy se do sociální demokracie vstoupit nechystáte? V nabídce byl i Hrad.

Odsud je to na Hrad, jak vidíte, kousek. Ale vážně: nejsem členem žádné politické strany a nikdy jsem nebyl. U­nás se nesleduje, kdo je členem politické strany – ostatně pan Kubera byl mluvčím na prvním sjezdu odborového svazu KOVO, pan Tošenovský byl můj kolega v odborové organizaci ve Vítkovicích. Takže odboráři se vyskytují v různých politických stranách. Pro mne je důležité si nezávislost na politických stranách udržet – což mi nebrání se pochvalně vyjádřit o jakýchkoli jejich aktivitách, pokud podporují cíle odborů a zaměstnanců. A takto klidně pochválím Bohuslava Sobotku či Miroslava Kalouska, což jsem ostatně teď nedávno udělal.

LN: Ale když poslouchám výroky předáků ČSSD a výroky předáků odborů, zní to jako jeden hlas.

Kdybyste studovali historii trochu dál, zjistíte, že odbory si založily sociální demokracii. Já přece nebráním ODS nebo TOP 09, aby přebíraly myšlenky odborů, vůbec by mi to nevadilo, naopak budu rád.

LN: Jaká ještě jiná strana je názorově blízká odborům?

Ani se mi o tom nechce moc mluvit. Když se ale podívám na program KSČM, co mají v programu v otázce zaměstnanců, je velmi podobný tomu, co chtějí odbory. Ale zároveň jsem se proti nim výrazně vymezil na jejich sjezdu, protože nesdílím jejich politické, chcete-li ideologické názory. Já jsem v­roce 1989 bojoval za to, aby Lidové milice a SSM byly vyhozené z firmy. Ale v otázce třeba nemocenské či zákoníku práce máme shodné body.

LN: Vy se tedy nebojíte, že by konfederace byla vnímána jako béčko sociální demokracie?

To je právě chyba v uvažování. My jsme áčko.

LN: Prosím?

Odbory jsou áčko, ostatní jsou béčka.

LN: Teď všichni mluví o mzdách a­zvyšování platů, dokonce to rezonuje takřka ve všech programech politických stran. Kdo s tím začal?

Vidíte, že my jsme áčko a ostatní přebírají naše myšlenky.