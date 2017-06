Odposlechy v kauze Rath byly zákonné a odůvodněné, říká státní zástupce Jirát

Jirát vedl trestní řízení, ve kterém středočeský krajský soud loni Rathovi uložil 8,5 roku vězení za přijímání úplatků v souvislosti s manipulováním veřejných zakázek v regionu. Verdikt následně v neveřejném zasedání zrušil odvolací vrchní soud kvůli použitým odposlechům a věc vrátil k novému projednání. Mezitím se zákonností či nezákonností pořízených odposlechů zabývá Nejvyšší soud, kam podal stížnost pro porušení zákona ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).



„Já trvám na tom, že odposlechy v době, kdy byly nařizovány, byly nadstandardně odůvodněny, protože se očekávalo, že později budou námitky ze strany advokátů a obžalovaných,“ řekl Jirát. Zdůraznil také, že obžalovaní a advokáti proti odposlechům bojují v každé kauze, kde se proti nim použijí. Rozhodnutí vrchního soudu státního zástupce překvapilo a podle něj mělo fatální dopad i na další kauzy. Ze stejných důvodů soud například vrátil žalobcům a policii k došetření druhou větev korupční kauzy kolem Ratha. „Jsem velmi zvědavý, jak to dopadne. Já trvám na tom, že ty odposlechy jsou naprosto, a zdůrazňuji, naprosto zákonné,“ řekl Jirát.

Pokud podle něj stížnost ministra u Nejvyššího soudu uspěje, tak se odposlechy vrátí zpět do hry. „Pak se podle mého názoru důkazní situace nemůže v žádném případě změnit oproti vyhlášenému rozsudku,“ naznačil Jirát. Pokud by naopak stížnost neuspěla, tak by měl pozici horší. „Samozřejmě by z mého pohledu byla obžaloba i rozsudek hodně očesaný, ale jak, to říkat nebudu,“ řekl Jirát.