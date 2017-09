Ostatní otáčeli, poslední ‚záchranný‘ let Delta provedl v San Juanu bleskovou otočku a proletěl hurikánem

NEW YORK / PRAHA UVNITŘ VIDEO Pro cestující z portorického hlavního města San Juan byli poslední možností, jak opustit zemi před úderem monstrózního hurikánu Irma. Let společnosti Delta Airlines číslo 402 ve středu večer dokázal lidi odvézt díky precizní práci pilotů a meteorologů už v době, kdy Irma ostrov zasáhla.

Let Delta 431 odstartoval z New Yorku do San Juanu v 8:12 a přistál na portorickém letišti ve 12:01. Díky skvěle zvládnuté práci pozemního personálu se dostal nazpátek do vzduchu jako let 402 plný pasažerů o pouhých 40 minut později. V New Yorku pak Boeing 737 přistál 16:22.

Osamocený let do hurikánu.

V tu samou dobu se minimálně tři jiné lety rozhodly v San Juanu radši nepřistávat a otočily se. Pro fanoušky letectví byl výkon posádky Delty a jejich kolegů na zemi na okraji rekordního hurikánu Irma s větry o rychlosti 295 km/h nevídaným počinem.



Dva lety Jet Blue Airways během cesty do San Juanu otočily a vrátily se do USA.

Představitelé Delta Airlines řekli, že jejich společnost byla posledním letem do a ze San Juanu před úderem Irmy. „Posádka byla vyzbrojena nejčerstvější předpovědí našeho meteorologického týmu,“ řekla Delta.

Let přistál za lehkého deště a bezpečných podmínek i co se týká větru - nárazy byly o rychlosti 58 km/h. Do New Yorku se pak let 402 vydal se 173 pasažéry na palubě. „Náš meteorologický tým je nejlepší v oboru,“ řekl Erik Snell, viceprezident Delty.



Let Delta 402 odletěl díky skvělé práci pilotů a meteorologů.

„Odvedli těžkou práci při zkoumání dat a trasy hurikánu. Spolu s posádkou a dispečery dokázali najít bezpečnou letovou trasu. Neuvěřitelnou práci odvedla posádka a pozemní personál při snaze připravit letadlo rychle a bezpečně znovu k letu předtím, než hurikán naplno dorazí,“ dodal Snell.



Odlet letu Delta 402 ze Suan Juanu.



Po odletu letu Delta 402 bylo letiště uzavřeno a podmínky se v San Juanu začaly zhoršovat, řádil tam pak vítr o rychlosti v nárazech 100 km/h. Na ostrově Cilebra, vzdáleného jen 27 km od pobřeží Portorika, pak rychlost větru dosahovala téměř 180 km/h.

Čtyři mrtví ve Svatém Martinu

Hurikán Irma si na francouzsko-nizozemském karibském ostrově Svatý Martin vyžádal čtyři mrtvé a pět desítek zraněných. Podle agentury AFP to oznámil francouzský premiér Édouard Philippe.

Francouzská vláda podle francouzské ministryně pro zámoří Annick Girardinové vypracovala záchranný plán. Jeho realizaci ale brání skutečnost, že do nejhůře zasažených oblastí se nelze dostat.

Premiér Philippe upozornil, že zatím byla nalezena těla čtyř obětí. Dva ze zraněných jsou ve vážném stavu, jeden z nic je hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

Irma - která se řadí do nejvyšší, páté kategorie hurikánů - podle úřadů ničila domy, přerušila elektrické vedení a způsobila bleskové záplavy. Evakuovány byly desetitisíce lidí.

Trump: V USA jsme připraveni

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek řekl, že je přesvědčen, že Spojené státy jsou na příchod hurikánu připraveny dobře. Irma by na Floridu měla udeřit v neděli dopoledne místního času.



„Myslíme si, že jsme připraveni tak dobře, jak bychom mohli být,“ řekl Trump novinářům. Po středečním prohlášení, že Irma „vypadá, že to může být něco, co nebude dobré“, ve čtvrtek upozornil, že „Florida je tak dobře připravená, jak jen lze“. „Uvidíme, co se stane. Jistě jsme zasaženi velkým množstvím hurikánů,“ řekl.

Prezident také hovořil o obnově jihu USA zpustošeného hurikánem Harvey. Opět pochválil úsilí záchranářů pobřežní stráže o záchranu tisíců životů. „Co mohla být úplná katastrofa, bylo - pokud jde o životy - mnohem menší,“ řekl.