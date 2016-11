KDO BYLI ČEŠI, KTEŘÍ ODCESTOVALI DO SÝRIE, A CO JE PŘIVEDLO DO VÁLEČNÉ ZÓNY?

Zadrženými Čechy jsou Miroslav Farkas, podle České televize vyučený truhlář, automechanik a také humanitární pracovník, jenž má za sebou mise na Haiti či v Africe, a Markéta Všelichová, studentka technické fakulty ČZU. Všelichová v rozhovoru pro DVTV v září oznámila, že účel jejích cest do Sýrie je humanitární. Konkrétně její poslední cesta, na níž byli s Farksem zadrženi, měla údajně čistě humanitární záměr. A to sběr materiálů, které by se později daly využít pro výstavu. Ze získaného finančního obnosu mělo být zaplaceno vybavení polní mobilní nemocnice.



Ke stejnému účelu založili i facebookový účet Pomoc obětem válek. Za cíl má také sbírku finančních prostředků pro nemocnici do Rojavy, severním a severovýchodním regionu, převážně obydleném Kurdy. Do válečné zóny se oba v minulosti již několikrát vypravili.

KDO JSOU YPG?

YPG (Jednotky obrany lidu) jsou ozbrojenou složkou Strany demokratické unie (PYD) v syrském Kurdistánu. Avšak Turecko tuto organizaci považuje za skupinu přímo napojenou na tureckou Stranu kurdských bojovníků (PKK), jež je vnímána jako teroristická skupina.

Evropská Unie a USA také řadí PKK mezi teroristické organizace, avšak bojovníky YPG podporuje v boji proti Islámskému státu. Právě YPG je v mezinárodním boji proti ISIS klíčový.

BYLI ČEŠI PŘÍMO SOUČÁSTÍ YPG?

Češi se veřejně hlásili k podpoře Kurdů. Neexistuje ale žádný přímý důkaz, že by byli přímo členy složek YPG, ačkoliv Turecko tvrdí opak. „Na hranicích při turecké kontrole u nich byly nalezeny materiály, které je s touto organizací přímo spojovaly,“ upřesnila pro Lidovky.cz turecké stanovisko Lagronová.

Vstup do YPG údajně není pro české občany jednoduchý, nelze však vyloučit, že se o něco takového nepokoušeli. „Kvůli přímému vstoupení do YPG je zapotřebí výcviků, pakliže chtějí bojovat pod jejich vlajkou, a domnívám se, že nejsou jedinými Čechy, kteří do těchto míst šli bojovat. Jejich mediální vystupování značí, že pakliže nejsou již součástí YPG, bylo alespoň jejich záměrem se nějakým způsobem připojit,“ řekla pro Lidovky.cz novinářka a dokumentaristka Tereza Engelová, která strávila v Turecku rok svého života.

Oba zadržené Čechy by přímo neoznačila za humanitární pracovníky, protože svými aktivitami zaměřenými jen na jednu stranu konfliktu škodí pověsti lidí, kteří si strany nevybírají.

Na stránce Pomoc obětem válek opakovaně oba Češi zveřejňovali fotografie z cest do Rojavy. V rozhovoru pro DVTV se také Všelichová veřejně přiznala, že byla součástí domobrany. Pomáhala hlídat kontrolní stanoviště na hranicích kurdského území. Byla také již v minulosti MZV varována v podobné, byť méně závažné, situaci v severním Iráku, aby se do těchto míst nevracela.

PROČ JE YPG TURECKEM POVAŽOVÁNA ZA TERORISTICKOU ORGANIZACI?

„Turecko má za to, že jsou spojení na PKK, kterou Turecko, a mimo jiné i Evropa, považuje za teroristickou organizaci,“ vysvětluje Engelová, z jakého důvodu se protiteroristické zákony vztahují i na YPG. „Česká vláda vnímá Kurdy relativně pozitivně, koneckonců syrští Kurdové otevřeli v Praze svou kancelář, která jako neoficiální zastoupení shání pro YPG materiální i politickou pomoc,“ dodává Engelová.

JAKÝ TREST BY ČECHY MOHL ČEKAT?

„Pokud v Turecku platí přísné protiteroristické zákony a někdo je obviněn z jejich překročení, tak je jasné, že tresty, které hrozí takovým lidem, mohou být vysoké,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva zahraničí Lagronová. Novinářka Engelová má konkrétnější odhad: „Moje osobní domněnka je, že by z nich Turci mohli udělat exemplární příklad,“ říká. „Je těžké trest momentálně odhadnout. Mohou dostat vězení v řádu několika let.“

JAKÝ JE POSTOJ ČESKÉ STRANY?

Lagronová oznámila, že česká strana je v kontaktu s právníkem obou zatčených. „Do doby konání soudu je poměrně obtížné se s obviněnými spojit přímo. Přesto se o to nyní usilovně snažíme,“ vysvětlila Lagronová. Ministerstvo je také v kontaktu s rodinami obviněných.