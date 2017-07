Otupělá na Karlově mostě. ‚Nejslavnější‘ video Linkin Park se natáčelo v Praze

PRAHA Co mají společného panoramatické pohledy na Prahu, příběh do společnosti nezapadající studentky a pozice na vrcholech hitparád? Singl Numb je bezpochyby nejúspěšnější písní americké rockové skupiny Linkin Park. Jaký je ale příběh jednoho z nejsledovanějších rockových videoklipů všech dob?

Mladá studentka (Briana Eviganová) nezapadá do společnosti. Ráda tráví čas sama a kreslí si do svého skicáku. Spolužáci se ji vysmívají a když ji jeden shodí ze schodů, nikdo jí nenabídne pomoc. Studentka má na rukách pravděpodobně žiletkou způsobené řezné rány, které hláskují anglické slovo NUMB (otupělý, strnulý). Dotyčná pravděpodobně tráví po škole čas ve svém pokoji, kde ve vzteku cáká barvu na plátno. Na závěr videa běží do kostela, kde na prostřihových záběrech kapela Linkin Park hraje, jenže kostel je prázdný...

Linkin Park v roce 2003 k videu nechtěli pouštět nikoho cizího, a tak Numb režíroval Joe Hahn, člen kapely fungující jako DJ. Natáčelo se na Karlově mostě, v gymnáziu Jana Keplera a hlavně v katedrále svatého Víta. Do katedrály jsou umístěny i scény, kde jsou záběry na hrající kapelu. Chester Bennington ale právě v té době trpěl bolestmi břicha a zad a do Prahy dojet nemohl. V Los Angeles tak filmaři museli najít podobné prostory a upravovat je.



Brianu Eviganovou, herečku hlavní role, čekala filmová kariéra - zahrála si třeba ve snímcích Dokonalá skrýš nebo Let’s Dance All In.



Prestížní hudební televize MuchMusic zařadila video k Numb na čtyřicáté místo žebříčku nejlepších videoklipů všech dob.