'Pane prezidente, obejmete mě?' Umělci i vědci žádali ochranu divoké přírody

Odhadem pět stovek lidí se krátce před polednem v úterý sešlo na pražském Malostranském náměstí. Demonstrací chtěli podpořit ochranu divoké přírody v Česku a vyzvat poslance k zamítnutí senátního návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny, o němž budou v úterý ve večerních hodinách hlasovat. Ten by podle kritiků ohrozil přísnou ochranu šumavských lesů, neboť by zmenšil území, na němž se nesmí hospodařit nebo stavět.

„Cítíme, že lidem na ochraně přírodního bohatství záleží a přišli to vyjádřit,“ těšilo Jaromíra Bláhu, experta na ochranu přírody z Hnutí Duha, které shromáždění zorganizovalo. Podle jeho zástupců by se národní parky schválením senátní novely otevřely masivní výstavbě a jejich likvidaci.

„Divoké řeky by mohly být spoutány betonovými přehradami. Lesy by byly ohroženy větším kácením. O odborných otázkách by se rozhodovalo bez vědců,“ prohlásil ředitel hnutí Jiří Koželouh.

Dorazila Langerová, Dyk i ‚medvědí táta‘

Následně předal poslancům Robinu Böhnischovi (ČSSD), Marii Pěnčíkové (KSČM) a Michalu Kučerovi (TOP09) z Výboru pro životní prostředí petici s názvem Zachraňme české národní parky. Pod ní se za čtyři týdny podepsalo přes 46 tisíc lidí. Dalších zhruba 63 tisíc podpisů se od loňského podzimu podařilo sesbírat pod petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava.

„Mohu vám za poslance a poslankyně TOP09 slíbit, že my jednohlasně podpoříme ochranu přírody,“ pronesl Kučera, jehož projev pod pódiem sledoval i předseda strany Miroslav Kalousek. Ve stejném duchu se vzápětí vyjádřila i strana lidovců. „Klub KDU-ČSL jako jeden muž a jedna žena podpoří původní sněmovní verzi a budou hlasovat pro tu senátní,“ ujistil obecenstvo poslanec Jiří Junek.

Mezi lidmi, kteří zmiňovaným politikům posléze za jejich slova tleskali, se objevilo i několik známých osobností jako například zpěvačka Aneta Langerová, zpěvák Vojtěch Dyk či herec a ekologický aktivista Petr Vacek, který coby jeden z členů petičního výboru celou akci zároveň moderoval. Neodradil je přitom ani vydatný déšť, který náměstí skrápěl. Prostředí přírody symbolicky dotvářeli lidé v kostýmech vlka, lišky, tetřeva nebo stromu, který „zdobila“ cedulka s nápisem „Pane prezidente, obejmete mě?“

Právě prezident Miloš Zeman je jedním s podporovatelů návrhu, jenž vzešel z horní komory Parlamentu. Na sněmovní jednání dokonce dorazil odpoledne vyjádřit svůj názor osobně.



Podle Pavla Kindlmanna z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy výzvu poslancům podepsalo zároveň téměř 400 vědců. „Neznám žádnou jinou zemi na světě, kde by si zřizovali národní parky kvůli rozvoji regionů. Základním cílem a posláním parků musí navždy zůstat ochrana přírody, přirozených ekosystémů a přírodních procesů,“ hlásal přírodovědec Pavel Kindlmann, který senátní návrh označil za diletantský a devastující.

Jeden z návštěvníků demonstrace.

Podpořit výzvu přišli i senátoři, kteří s návrhem, jenž vzešel z jejich úřadu nesouhlasí. Jedním z nich byl i autor večerníčků a „medvědí táta“ Václav Chaloupek, který doufá, že poslanci svůj názor nezmění. „Věřím v samoobnovitelnost přírody,“ řekl pro Lidovky.cz s tím, že k takovému přesvědčení dospíval pozvolna.

„Byl jsem u toho, když začínala kůrovcová kalamita na Šumavě, tenkrát jsem si myslel, že je nutné, aby se zasáhlo. Dnes, když do těch míst přijdu, mám radost, že jsou tam tři metry vysoké stromky,“ dodal Chaloupek.