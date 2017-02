Viceprezident Pence: USA plně podporují NATO, spojenci ale musí dělat víc

Pence v úvodu svého projevu řekl, že do Mnichova přináší pozdravy a vzkaz od nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Poté zdůraznil závazek Spojených států vůči NATO.



Americký viceprezident také připomněl, že spojenectví Evropy a Spojených států má tradici mnoha desetiletí a je založeno na společných hodnotách jako je svoboda, demokracie, spravedlnost a vláda práva.

Pro většinu spojenců ze Severoatlantické aliance přišel čas dělat víc pro společnou obranu. Spojenci podle něj musejí nést spravedlivý díl zodpovědnosti, jinak podkopávají základy společné aliance.

Pence připomněl závazek 28 členských zemí NATO z roku 2014 zvýšit do deseti let své výdaje na obranu alespoň na dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Zatím to podle něj plní jen Spojené státy a čtyři další členské země. Nyní je potřeba, aby tak učinily i ty ostatní.

Americký prezident Donald Trump podle Pence očekává, že spojenci dodrží své slovo.

Pence také prohlásil, že Spojené státy povedou Rusko ke zodpovědnosti. Za Trumpovy vlády také Amerika nikdy nedovolí, aby Írán získal jadernou zbraň. Spojené státy podle Pence ještě posílí svou armádu.