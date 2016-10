Kaslová se domáhá na České republice omluvy za to, že Zeman přisoudil jejímu dědovi autorství článku Hitler je gentleman a výrok „nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“. Existenci článku se Hradu nepodařilo doložit, podle historiků jej Peroutka nenapsal. Zeman i nadále trvá na tom, že jej četl. Autorem výroku o vytí s vlky je novinář Jan Stránský.



Zatímco obvodní soud dal Kaslové na jaře za pravdu v plném rozsahu, odvolací senát se Zemana částečně zastal. Hrad se musí omluvit za Zemanův výrok ohledně autorství článku Hitler je gentleman. Omlouvat se naopak nemusí za tvrzení o výroku o vytí s vlky, ani za úvahu o fascinaci intelektuálů zrůdným učením.

Kaslová s rozsudkem nesouhlasí a verdikt soudu chce dovoláním zvrátit. Hrad se zněním rozsudku souhlasí, ale k dovolání podle dřívějšího vyjádření přistupuje kvůli tomu, že přenesení odpovědnosti z prezidenta na Českou republiku by mohlo být precedentem a proti Česku by mohla směřovat řada žalob. „Stavíme to na více argumentech, než jak to má Hrad,“ řekl ČTK Vyskočil k chystaným odůvodněním dovolání.

Hrad požádal o odklad omluvy. Podle právníků ale dovolání odkladný účinek nemá. Kancelář prezidenta republiky přesto omluvu nezveřejnila. Kaslová ji proto vymáhá exekučním návrhem.