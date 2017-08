Přísnější pravidla pro migranty? Na září chystám ústavní stížnost, říká senátor Láska

PRAHA Iniciativa ministra vnitra Milana Chovance o uzavřenější Česko se dlouhodobě potýká s kritikou. Novelu cizineckého zákona, která začíná platit v srpnu a podle autorů omezí ekonomickou migraci a zvýší bezpečnost, prezident Miloš Zeman podepsal na začátku července. Hlasitou opozici ale měla po celou dobu svého vzniku. Senátor Václav Láska řekl serveru Lidovky.cz, které její body plánuje již koncem září napadnout ústavní stížností.

„S ústavní stížností postupuji, společně s právníky jsme vybrali dva body z novely cizineckého zákona, které chceme napadnout ústavní stížností,“ řekl Láska serveru Lidovky.cz. Senátní podporu - pro podání návrhu na zrušení podle něj problematických částí novely cizineckého zákona potřebuje dalších 17 senátorů - vidí nadějně. „Je to na dobré cestě,“ řekl Láska. „Na konci září by to mohlo být připravené k podání.“

Novela, kterou schválila poslanecká sněmovna po přehlasování senátního veta, je podle kritiků v rozporu s mezinárodním i ústavním právem. Kromě senátora Lásky a řady lidskoprávních organizací se proti ní postavila například i ombudsmanka Anna Šabatová.

Návrh připravilo ministerstvo vnitra a v druhém čtení k němu svůj rozsáhlý pozměňovací návrh připojil poslanec Václav Klučka (ČSSD). Pozměňovací návrh k novele údajně přibyl z důvodu nedávných problémů se zahraničními pracovníky. Šlo o další, nejkontroverznější zpřísnění, které podle Klučky vzniklo za spolupráce s ministerstvem vnitra.

Odnětí práva na soudní přezkum

Láska se svými právníky připravil návrh ústavní stížnosti, který novelu napadá ve dvou bodech. „První je povinnost soudu zastavit řízení proti zadržení cizince v případě, že ten cizinec je před rozhodnutím soudu propuštěn ze zadržení jako takového. Jde tedy o odnětí práva na soudní přezkum a na soudní ochranu,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Láska.

Bod je podle Lásky problematický proto, že dává do rukou ministerstva vnitra potenciálně nebezpečnou zbraň. Když vnitro cizince umístí do detence, a daný cizinec si myslí, že zajištění bylo protizákonné, může stále podat žalobu proti svému zadržení. Pokud je ale před vynesením rozsudku propuštěn, soud musí ze zákona řízení zastavit, a to i přesto, že samotná detence nemusela probíhat podle práva.

„Pokud by ministerstvo mělo zlou vůli – nechci ji předjímat, ale ta teoretická možnost je – tak se mu tím otevírají dveře zajistit kdykoli jakéhokoli cizince, a pokud ho v čas propustí, tak nikdo nebude přezkoumávat, jestli to zajištění bylo či nebylo podle zákona,“ vysvětluje Láska svou stížnost. „Tam vzniká prostor pro obrovskou libovůli až zlovůli ministerstva vnitra, protože mu stačí, aby ho včas pustilo, a pak si může zajišťovat koho jak chce, nemusí to vůbec odůvodňovat, neexistuje soudní přezkum.“

Problém je podle Lásky také v tom, že cizinec by v tomto případě neměl žádný nárok na odškodné, musel by zaplatit náklady své detence a z jeho kapsy by putovaly i peníze na soudní řízení kvůli případnému ilegálnímu zajištění - a to i v případě, že soudní řízení bude ze zákona zastaveno.

Problematika formalismu

Dalším bodem novely, který chce Láska napadnout u Ústavního soudu, jsou formální chyby v žádostech o pobyt, jež mohou vést k vyhoštění. „I formální chyby povedou k tomu, že cizinec, který tu chce mít pobyt z rodinných důvodů, bude vyhoštěn a musí se toho procesu zúčastnit znovu ze své země,“ říká Láska.

„A zejména to, že se to bude týkat jenom cizinců, kteří jsou v manželství s Čechem nebo s Češkou, kdežto cizinců, kteří jsou v manželství s občanem EU trvale usazení v České republice se to týkat nebude. Takže ve výsledku je to nejen perzekuce cizinců, ale i perzekuce českých občanů, kteří jsou v manželství s cizincem,“ dodává.

Urputnost proti cizincům to není, myslí si Klučka

Podle poslance Klučky, který spolu s ministerstvem vnitra stál za pozměňovacím návrhem novely, se zákon s ústavním pořádkem nerozchází. „Jak by rozhodl Ústavní soud, samozřejmě nevím, ať rozhodne podle práva. Já v tom ale žádné problémy nevidím. Skládali to odborníci: já nejsem odborníkem, který by to sám připravil. Spolupracoval jsem s ministerstvem vnitra, tak se domnívám, že to je v pořádku,“ řekl Klučka serveru Lidovky.cz.



„Pan senátor Láska má ale samozřejmě právo na to stížnost podat a v tom případě bude nutné, aby soud věc rozhodl,“ vysvětluje Klučka. To, co Láska bere jako „urputnost proti cizincům“, je podle něj pouhé zpřísnění podmínek. „Reaguje to na stávající praxi, kdy dochází k určitým problémům, které potom neumíme zvládat,“ dodává Klučka.